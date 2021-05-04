 Çavuşoğlu Berlin yolcusu | ALMANYA | DW | 05.05.2021

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ALMANYA

Çavuşoğlu Berlin yolcusu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yarın Berlin'de Alman mevkidaşı Heiko Maas ile bir araya geleceği bildirildi.

Almanya Dışişleri Bakanı Maas ocak ayında Türkiye'yi ziyaret etmişti.

Almanya Dışişleri Bakanı Maas ocak ayında Türkiye'yi ziyaret etmişti.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun perşembe günü Berlin'e bir çalışma ziyareti yaparak Alman mevkidaşı Heiko Maas ile bir araya geleceği bildirildi.

Alman Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada görüşme gündeminde ikili ve uluslararası konuların bulunduğu bildirilirken Türk Dışişleri de çalışma ziyaretinde ikili ve bölgesel konuların yanı sıra Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin ele alınmasının öngörüldüğünü kaydetti.

Maas'ın geçen ocak ayında Türkiye'ye yaptığı ziyarette iki taraf Doğu Akdeniz'deki gerilimin yatıştırılması ve AB-Türkiye ilişkilerinde pozitif gündem yaratılması konusunda mutabık kalmış, ilişkilerde yeni bir sayfa açılması iradesi beyan edilmişti.

Türkiye'ye olası yaptırımların ele alındığı mart ayındaki AB liderler zirvesinde de, pozitif gündem oluşrurulması için Türkiye'nin atacağı adımlara bağlı olarak iş birliğinin geliştirilmesi ve Türkiye ile Gümrük Birliği'nin modernizasyonu için çalışılması kararı alınmıştı. AB liderleri, Türkiye ile ilgili durum değerlendirmesini haziran ayındaki zirvede yapacak.

DW/BK,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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