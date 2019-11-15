Çavuşoğlu: Almanya ve ABD'den iadesini istedik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığın bütçe görüşmelerinde Mazlum Kobani kod adıyla tanınan Suriye Demokratik Güçleri (SDG) komutanı Ferhat Abdi Şahin ve gündemdeki bazı konulara dair açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu PKK'nın yurtdışı yapılanmasının baskı altına alınmasına ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çabaların sürdüğünü söyleyerek "PYD/YPG sözde komutanı PKK’lı terörist Ferhat Abdi Şahin’in (Mazlum Kobani) ABD ve Almanya'ya seyahat edeceği yönünde çıkan haberler üzerine, adı geçenin tutuklanarak ülkemize iadesi talebimizi süratle anılan ülkelere ilettik. Bu taleplerimizi ısrarla takip ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın geçen haftaki ABD ziyareti sırasında da bu hususa özellikle eğildik" dedi.

"S-400'ler bağlamından koparıldı"

ABD'yle ilişkilerin zor bir dönemden geçtiğini söyleyen Çavuşoğlu, ABD'nin Gülen yapılanması ve PKK/YPG'ye ilişkin tutumunun bunun temel nedeni olduğunu söyledi. Bakan ABD'nin "Türkiye'nin S-400 tedariğini bağlamından koparmasının" sorunlar yarattığını kaydetti. Çavuşoğlu "Meselelerin diyalog ve karşılıklı anlayış çerçevesinde çözülmesi için gayret ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın son ziyaretinde bu hususları kapsamlı şekilde ele aldık, dosyalar verdik. Bizzat Trump’a iletti dosyaları" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu PYD/YPG'ye karşı 9 Ekim'de başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak da harekatın başlangıcından bu yana evlerini terk etmek zorunda kalan kişilerin yüzde 50'sinden fazlasının evlerine geri döndüğünü kaydetti.

"Kıbrıs'ta sırf müzakere için masaya oturmayacağız"

Çavuşoğlu Kıbrıs konusunda ise "Milli davamız Kıbrıs konusunda sırf müzakere etmek için tekrar masaya oturmayacağımızı sizler huzurunda vurgulamak isterim. Yeni bir süreç başlayacaksa, iki tarafın siyasi eşitliğine ilişkin tüm muğlaklıkların önceden ortadan kaldırılması gerektiğini muhataplarımızın dikkatine getiriyoruz" dedi.

Türkiye'nin Kıbrıs adasının batısında ve kuzeyindeki deniz alanlarında meşru hak ve çıkarları bulunduğunu belirten Çavuşoğlu "Ülkemiz bunları korumak için gerekli tedbirleri almıştır, almaya da devam edecektir" şeklinde konuştu.

DHA/SSB, BK

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