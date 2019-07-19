 Çavuşoğlu: ABD hasmane tutum sergilerse, karşı adım atarız | TÜRKİYE | DW | 22.07.2019

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TÜRKİYE

Çavuşoğlu: ABD hasmane tutum sergilerse, karşı adım atarız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Trump’ın Türkiye’yi kaybetmek istemediğini ancak Washington’un buna rağmen bir yaptırım kararı alması halinde gereken cevabın verileceğini ifade etti.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sisteminin Türkiye'ye getirilmesinin ardından Washington ile Ankara arasında yaşanan gergin süreci değerlendirdi. TGRT Haber kanalında gündemdeki konularla ilişkin soruları yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yakın bir irtibat halinde olduğunu ve Türkiye'yi kaybetmek istemediğini ifade etti. Cumhuriyetçi senatörler Rick Scott ve Todd Young tarafından hazırlanan bir tasarıyla, Türkiye'ye CAATSA (ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası) kapsamında yaptırımlar uygulanma girişimleri ile ilgili soruya da yanıt veren Çavuşoğlu, Başkan Trump'ın bu tasarıyı erteleyebileceğini ve Türkiye'ye yaptırımların kabul edilebilir bir şey olmadığını dile getirdi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, söz konusu yaptırımların uygulanması halinde Türkiye'nin İncirlik seçeneği de dahil olmak üzere gerekli cevabı vereceğini belirterek, "ABD bize hasmane tutum sergilerse biz de karşı adım atarız" dedi.

F-35 programından çıkarılma kararı

Türkiye'nin şu an için F-35 programından çıkarılmadığını belirten Mevlüt Çavuşoğlu, "Diğer ortaklarımız da F-35 programından çıkarılmamıza karşı. (…) Trump Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanımıza önem veriyor. ABD'nin içinden çıkan farklı seslere de Trump cevap veriyor" ifadesini kullandı. F-35'lerle ilgili olumsuz bir karar çıkması durumunda, Türkiye'nin S-400'lerde olduğu gibi farklı seçeneklere yöneleceğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Türkiye kendisi üretinceye kadar ihtiyaçlarını başka kaynaklardan gidermeye çalışır" dedi. Türkiye'nin NATO'dan çıkarılması gibi bir durumun mümkün olmadığını da dile getiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye'nin ekseninin kaydığı" yönündeki eleştirilere de gülüp geçtiğini belirtti.

Doğu Akdeniz'de sondaj faaliyetleri

Son ayların en önemli gündem maddelerinden biri olan Akdeniz'in doğusundaki sondaj çalışmalarına da değinen Bakan Çavuşoğlu, "Doğu Akdeniz'de özellikle Kıbrıs tarafına yakın taraflarda petrol dağıtımı için iş birliğine varız dedik. Yeter ki KKTC (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) halkının buradaki hakları onlara verilsin. Kaynak paylaşımı için atılan adımları destekleriz" dedi. Yunanistan'la olan anlaşmazlıkları beraber oturup çözmekten yana olduklarını ifade eden Dışişleri Bakanı, Avrupa Birliği'nin ise sadece Kıbrıs Rumları ile Yunanistan'ı memnun edecek kararlar aldığını belirtti.

"Biz Doğu Akdeniz'e cevap olarak 4'üncü gemimizi gönderdik. Biz bu şekilde Rumları ve Yunanistan'ı memnun etmek için adımlar atarsanız varlığımızı artırırız dedik. AB'nin yaptırım kararının değeri yok. AB arabuluculuk yapmalı. Almanya'nın bu konuda arabuluculuk yapma konusunu destekliyoruz. Fakat biz onları taraflı tutum sergilememeleri konusunda da uyardık, objektif olalım dedik. Tersine adım atılırsa varlığımızı artırırız" diyen Çavuşoğlu, Türkiye'nin egemenlik faaliyetlerini sorgulatmayacağını vurguladı.

DW, rtr / ET, HT

©Deutsche Welle Türkçe

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