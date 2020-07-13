 Çad Cumhurbaşkanı cephede hayatını kaybetti | DÜNYA | DW | 20.04.2021

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Çad Cumhurbaşkanı cephede hayatını kaybetti

Çad Cumhurbaşkanı İdriss Debi Itno ülkedeki isyancılarla girdiği çatışmada hayatını kaybetti.

Çad Cumhurbaşkanı İdriss Debi Itno

Çad Cumhurbaşkanı İdriss Debi Itno

Orta Afrika ülkesi Çad'ın Cumhurbaşkanı İdriss Debi Itno cephe hattında yaralanarak hayatını kaybetti. Çad ordusu tarafından yapılan açıklamada, "Başkan İdriss Debi Itno hayatını kaybetti. Debi'nin ölümünü duyurmamız büyük bir acı” denildi. Çad Cumhurbaşkanı'nın ülkenin kuzeyindeki isyancılarla girdiği mücadelede hayatını kaybettiği belirtildi. Ordu sözcüsü yaptığı açıklamada "Bölgesel bütünlüğü korurken savaş alanında hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

1990 yılından bu yana ülkeyi yöneten Debi, 11 Nisan'da yapılan seçimlerde 6'ncı kez aday olmuş ve yüzde 79,32'lik bir oy oranıyla seçimin galibi olmuştu. Debi, partisi Ulusal Kurtuluş Hareketi ile iktidara geldiği 1990'dan bu yana dünyanın en fakir ülkelerinden olan Çad'ı yönetiyordu. Dünya Bankası verilerine göre, ülkede yaşayan insanların yüzde 42'si açlık sınırı altında yaşıyor.

DW, AFP / AI, EC

@Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

Tansania | Dar es Salaam | Schüler im Unterricht mit Masken

Pandemi nedeniyle 10 milyon çocuğun eğitimi tehlikede 13.07.2020

Save the Children yardım örgütü, koronavirüs pandemisi nedeniyle eğitimde daha önce görülmemiş bir acil durumla karşı karşıya olunduğunu, 10 milyon çocuğun eğitim hayatlarına geri dönememe riski bulunduğunu açıkladı.

Somalia Moschee der Islamischen Soldarität in Mogadishu

Afrika'da camiler üzerinden siyasi nüfuz yarışı 21.12.2019

Afrika'da inşa edilen yüzlerce cami, yürütülen güç mücadelesinin bir yansıması olarak görülüyor. Bu yolla siyasi nüfuzunu attırmak isteyen ülkeler arasında Türkiye, İran ve Suudi Arabistan yer alıyor.

Nigeria 65 Menschen von Islamisten der Gruppe Boko Haram getötet

Boko Haram'dan cenaze törenine saldırı 29.07.2019

Nijerya’da Boko Haram örgütünün cenaze törenine saldırısı sonucu en az 65 kişi öldü.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Çad Cumhurbaşkanı İdriss Debi Itno

Çad Cumhurbaşkanı cephede hayatını kaybetti

Çad Cumhurbaşkanı İdriss Debi Itno ülkedeki isyancılarla girdiği çatışmada hayatını kaybetti.  

FOTO-GALERİ

default

Dahi ve haylaz – Fotoğraflarla Maradona

Futbol dünyası sihirbazlıkları ve skandallarıyla ünlü Arjantinli efsanevi futbolcu Maradona'nın yasını tutuyor.  