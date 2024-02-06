Çağlayan Adliyesi'nde silahlı saldırı

İstanbul Çağlayan Adliyesi'ndeki polis noktasına düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan altı kişiden biri hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Yerlikaya, DHKP-C üyesi iki saldırganın öldürüldüğünü duyurdu.

İstanbul'da Çağlayan Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına silahlı saldırı düzenlendi. Olayın ardından Adliye binasına giriş çıkışlar kapatılırken, yaralılar ambulansla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından paylaştığı mesajında, DHKP-C üyesi biri kadın, biri erkek iki saldırganın öldürüldüğünü ve üçü polis memuru olmak üzere altı kişinin saldırıda yaralandığını bildirdi:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saldırıda yaralanan kişilerden birinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yunus Emre Kongre Merkezi'nde Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde konuşan Erdoğan, "İki terörist, alçak emellerine ulaşamadan görevli polislerimiz tarafından etkisiz hâle getirilmiştir. Türkiye hiçbir ayrım yapmadan tüm terör örgütleri ve destekçileriyle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hain saldırıyı önleyerek iki şüpheliyi etkisiz hale getiren kahraman polislerimize teşekkür ediyorum. Saldırıda yaralanan polis memurlarımıza ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Saldırının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz ve Başsavcı vekilleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

Ablasının duruşmasında dört gözaltı

Adliye'deki saldırıdan yaklaşık yarım saat sonra, saldırganlardan Pınar B.'nin tutuklu yargılanan ablası Necmiye B.'nin davası görüldü.

Necmiye B., İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından hâkim karşısına çıktı. Duruşma, 2 Nisan'a ertelendi. Duruşmanın hemen ardından Terörle Mücadele Şube polisleri, duruşmaya katılan dört kişiyi gözaltına alındı. Bu kişilerden birinin Necmiye B.'nin kız kardeşi olduğu belirtildi.

Tutuklu sanık Necmiye B.'nin de Çağlayan Adliyesi saldırısıyla ilgili ifadesinin alınacağı bildirildi.

Yayın yasağı geldi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, saldırıyla ilgili olarak "yayın yasağı" kararı alındığını duyurdu.

Şahin, X hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği Çağlayan Adliyesi'ndeki terörist saldırıya ilişkin olarak 'yayın yasağı' kararı almıştır. Yayıncılarımızın alınan kararı hassasiyetle uygulamaları gerekmektedir" dedi.

DHA,DW / ET,CÖ

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