CEO'lar Riyad'da buluştu

"Çöldeki Davos" olarak adlandırılan "Geleceğe Yatırım Girişimi (FII) Konferansı" Suudi Arabistan'da altıncı kez düzenleniyor. Katılımın yüksek olduğu forumun konuşmacıları arasında Maliye Bakanı Nureddin Nebati de var.

"Çöldeki Davos" olarak adlandırılan "Geleceğe Yatırım Girişimi (FII) Konferansı"nın altıncısı, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da başladı. Üç gün sürecek etkinlikler dünya çapından yüzlerce CEO ve diplomatı bir araya getiriyor.

Ülke ekonomisini petrole bağımlılıktan kurtararak gelir çeşitliliği yaratmak isteyen Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın, 2030 vizyonu kapsamında 2017'de başlattığı toplantılara ilgi, 2018 yılında gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle azalmıştı. Önemli katılımcıların yıllar süren boykotunun ardından bu yıl ise manzara daha farklı.

Ukrayna savaşıyla birlikte Rusya'ya alternatif petrol kaynaklarının önemi artarken toplantılar, ABD ile Suudi Arabistan'ın enerji fiyatları konusunda anlaşmazlık yaşadığı bir döneme rastlıyor.

Perşembe akşamına kadar devam edecek etkinlik, FII organizatörlerine göre 7 bin delege ve 500 konuşmacıyı bir araya getiriyor. Bu FII'nın altıncı toplantısını, şimdiye kadar olanların en kalabalığı yapıyor.

OPEC anlaşmazlığı

Etkinlik öncesi yaptığı açıklamada FII CEO'su Richard Attias, bunun Suudi Arabistan hakkında bir toplantı olmadığını, "Suudi Arabistan'da düzenlenen ve Riyad'ın küresel bir merkez haline geleceğini gösteren uluslararası bir etkinlik" olduğunu vurguladı. Katılımcıların itibar kaybından endişelendiğini düşünmediğini söyleyen Attias, "Herhangi bir platformu boykot ederek dünyanın sorunlarını çözemezsiniz" dedi.

Attias'ın Kaşıkçı cinayetinin gölgesinden kurtarmaya çalıştığı konferans bu yıl OPEC-Beyaz Saray anlaşmazlığı altında yapılıyor.

Petrol fiyatlarını yüksek bulan ABD yönetimi, Rusya ile anlaşarak üretim kısıntısına giden OPEC'i, dolayısıyla topluluğun en önemli ülkesi Suudi Arabistan'ı, Rusya ile hareket etmekle suçluyor. Riyad ise Washington'un sert eleştirilerine karşı kendini, "Karar politik motivasyonla alınmadı, ekonomik gereklilik sonucu" şeklinde savunuyor.

Türkiye'den katılım

Kral Abdulaziz Uluslararası Konferans Merkezindeki toplantıların ikinci gününde, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati kısa bir konuşma yapacak. FII programına göre yarın öğleden önce yapılacak Avrasya Yüzyılı başlıklı oturumun tek konuşmacısı Bakan Nebati, kürsüde 10 dakika kalacak.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Nisan ayında Suudi Arabistan'a gitmiş, Veliaht Prens Selman da Haziran'da Türkiye'ye gelmişti. İki liderin ilişkileri normalleştirmek üzere yaptığı karşılıklı ziyaretlerin ardından Eylül ayında Cidde'ye seyahat eden Bakan Nebati, Al-Salam Sarayı'nda Veliaht Prens Selman ile görüşmüştü.

DW Türkçe'ye bilgi veren Türkiye'nin Riyad Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği, toplantıları büyükelçiliğin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nden katılımcıların da izlediğini söyledi.

Öte yandan Türk özel sektörünün dış ekonomik ilişkilerini yürüten Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) Türkiye-Suudi Arabistan İş Konseyi, üyelerinin de katılım için girişimde bulunduklarını, ancak FII organizatörlerinden davetiye alamadıklarını aktardı.

Suudi bakandan uyarı

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve İsrail'le Arap ülkelerini barıştıran İbrahim Anlaşması'nın mimarlarından Jared Kushner'in de konuşmacıları arasında olduğu konferansa JPMorgan, Goldman Sachs ve HSBC gibi uluslararası finans kurumlarının CEO'ları da katılıyor. Ancak Başkan Joe Biden yönetiminden kimse en azından ilk günkü oturumlarda yoktu.

İlk günkü oturumlarda konuşan Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, petrol piyasasına müdahale etmek için acil durum stoklarını kullanmanın zararlı sonuçları olabileceği uyarısında bulundu. Bakan Selman, "Acil durum stoklarını kaybetmenin gelecek aylarda acı verici olabileceğini net şekilde belirtmek benim görevim" dedi. 8 Kasım'daki ara seçimler öncesi enflasyon ve enerji fiyatlarını düşürme baskısı altındaki ABD Başkanı Biden, geçen hafta stoklardan petrol satışı talimatı vermişti.

"İnsanlığa Yatırım: Yeni Bir Küresel Düzen Sağlamak" temasıyla düzenlenen bu yılki konferansın odağında çevreci enerji kaynaklarına geçiş ve bunun finansmanına dair yöntemler bulunuyor. Katılımcıların ajandasında ayrıca, metaverse ve sanal gerçeklik gibi teknolojik gelişmeler de yer alıyor.

DW/MK,BÖ