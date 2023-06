Zbunjujuća promena politike SAD na Balkanu

Vlasti na Kosovu ukinule su zabranu za ulazak kamiona i robe iz Srbije koja je uvedena pre tri dana, prenosi Frankfurter algemajne cajtung pozivajući se na RTS. Kosovska granična služba pomnije proverava kamione i automobile iz Srbije, ali im je dozvoljen prolaz, navodi se u izveštaju.

Nemački javni servis ARD u prvi plan ističe da je Srbija, uprkos apelima Evropske unije i SAD, pokrenula postupak protiv trojice privedenih kosovskih policajaca i da se oni terete za nedozvoljeno držanje oružja. Pritom se podseća da su SAD, EU i mnoge zapadne zemlje apelovale na obe strane da preduzmu korake za deeskalaciju.

Prenosi se i izjava specijalnog američkog izaslanika Gabrijela Eskobara koji je rekao da su policajci „ili oteti ili su nenamerno završili u Srbiji“ i da bi ih „trebalo pustiti bez ikakvih preduslova“.

List Cajt navodi da je Kfor u petak uveče saopštio da, nakon istrage incidenta, „nije uspeo da utvrdi da li je hapšenje trojice policajaca bilo na teritoriji Kosova ili Srbije“. Ta međunarodna vojna misija je podsetila obe strane da „moraju sa Kforom da koordiniraju delovanje svojih bezbednosnih snaga u pograničnom području – a to se u ovom slučaju nije dogodilo“, prenosi nemački list.

Potpuni preokret američke politike?

Bečki Standard piše o sve većim pritiscima SAD i EU na Prištinu: „Kosovska vlada ne želi da popusti pod pritiskom zapadnih ambasada, jer želi da pokaže da je i sever Kosova deo kosovske teritorije. Upravo to dovode u pitanje pozivi zapadnih ambasadora da se kosovska policija povuče. Posebno američki predstavnici na Balkanu, poput ambasadora u Srbiji Kristofera Hila, već mesecima stoje iza Vučića i kritikuju kosovskog premijera Aljbina Kurtija. SAD tako napuštaju jednog od svojih najvažnijih demokratskih saveznika u regionu, verovatno najproameričku državu na svetu, Kosovo, i podržavaju proruski Vučićev režim koji vlada autokratski.“

Austrijski list ukazuje da su „ljudi širom Balkana već mesecima zbunjeni zbog toga što su SAD potpuno promenile svoju politiku prema regionu. Očigledno, pitanja demokratije i vladavine prava za Vašington više nisu važna. Zvanično se kaže da SAD žele da pokušaju da oslobode Srbiju iz ruskog zagrljaja i da zato podržavaju Vučića i njegov režim. Ali, to očigledno uopšte ne funkcioniše. (…) Politika pomirenja Zapada prema Srbiji i istovremeno sve veći pritisak na kosovsku vladu – EU čak želi da uvede mere protiv Kurtijevog kabineta – do sada nisu doveli do približavanja Srbije Zapadu. A ima i onih koji veruju da je u pitanju potpuni preokret američke politike oko nečeg drugog: naime – oko podele Kosova“, piše Standard.

„Narušen imidž EU“

„Imidž Evropske unije kao neutralnog posrednika je narušen“, ocenjuje za austrijski Profil prof. Florijan Biber sa Univerziteta u Gracu. „Evropska unija i SAD smatraju da je odgovornost za eskalaciju gotovo isključivo na Prištini“. Premijer Kosova Aljbin Kurti je, kako ocenjuje Biber, očigledno napravio strateške greške i mnogo je manje spreman na kompromis od svojih prethodnika, ali je stav (SAD i EU) prema Beogradu suviše nekritičan s obzirom na provokacije. To je zato, smatra austrijski profesor, što se nadaju da će tako tu zemlju izvući iz ruske sfere uticaja.

„Zapad vrši pritisak na Kosovo, jer misli da to može sebi da priušti. To u Srbiji ne radi i to formira fatalnu sliku o jednostranosti“, zaključuje Biber.

