Zašto u Teslinom pogonu ima toliko povreda na radu?

U tzv. „giga-fabrici“ automobilske kompanije Tesla u Grinhajdeu pored Berlina, u periodu od juna do novembra 2022. zabeleženo je neuobičajeno mnogo povreda na radu među kojima je i mnogo teških.

Tri puta više povreda nego u Audiju

Kako prenosi nedeljnik „Štern“, pozivajući se na izvore u nadležnim uredima i službama spasavanja, u tom periodu prijavljeno je 190 povreda na radu, što znači gotovo svakodnevno. Pritom se radi o povredama koje su dovele do najmanje trodnevnog izostanka sa posla, pa je preduzeće dužno da ih prijavi.

U prvoj godini poslovanja, hitna pomoć je, kako sama naovid, u „giga-fabrici“ intervenisala 247 puta, bilo da se radilo o vozilima hitne pomoći ili helikopterima. Uzimajući u obzir broj zaposlenih, to je tri puta više nego npr. u pogonima Audija u Ingolštatu.

Vozači hitne pomoći reporterima „Šterna“ opisali neke od povreda: jednom radniku je s nekoliko metara visine na glavu pala kutija teška 50 kilograma. U jednom slučaju se tečni aluminijum izlio radniku po stopalu. A priča se i o nekoliko slučajeva amputacija zbog opekotina ili zbog izlivanja sone kiseline.

Produktivnost nauštrb bezbednosti i zdravlja radnika Foto: Patrick Pleul/dpa/picture alliance

Zdravlje radnika važnije od profita?

Dirk Šulce, predstavnik sindikata „IG Metal“ za područje Berlin-Brandenburg-Saksonija, pozvao je nadležne u Teslinom pogonu da poboljšaju bezbednost na radu.

„Zdravlje radnika je važnije od profita. To važi i za Teslu“, rekao je Šulce. „IG Metal“ je već i ranije izrazio zabrinutost zbog nedovoljnih bezbednosnih standarda u Teslinom pogonu kod Berlina. U nekim danima je, zbog loših uslova, i do 40 odsto zaposlenih na bolovanju. Umesto da ispita uzroke takvog stanja, menadžment povećava pritisak na radnike, tvrdi „IG Metal“.

Sindikat sada strahuje da bi uprava Tesle mogla da krene u potragu za radnicima koji su medijima ukazali ne nepravilnosti u pogonu.

Netransparentni odnosi političara i Tesle

Na udaru kritika našao se i premijer savezne pokrajine Brandenburg, Ditmar Fodike. Njega različite nevladine organizacije optužuju za netransparentnost kada je u pitanju odnos prema Tesli. On kaže da je upoznat s povećanim brojem povreda na radu, ali da on „nije portparol Tesle“ pa da to saopštava javnosti.

Javni portal „Pitaj državu“ (Frag den Staat) podneo je tužbu protiv brandenburške vlade koja odbija da pruži na uvid protokole sa redovnih sastanaka uprave Tesle i brandenburških političara.

Pokrajina Brandenburg je izgradnju Teslinog pogona svojevremeno subvencionisala s milijardu evra što, prema pisanju medija, odgovara ukupnim troškovima izgradnje pogona.

Dobre veze s politikom: Ilon Mask i nemački kancelar Olaf Šolc na otvaranju pogona Foto: Patrick Pleul/pool/AP/picture alliance

Brojne ekološke havarije

Od otvaranja pogona početkom 2022. u Tesli je zabeleženo i nekoliko ekoloških havarija. Prema podacima Pokrajinske kancelarije za životnu sredinu, prijavljeno je 26 incidenata, pri čemu se u najvećem broju slučajeva radi o nekontrolisanom izlivanju hemikalija poput lakova ili goriva.

Mnoge ekološke organizacije protestovale su protiv izgradnje Teslinog pogona koji se delimično nalazi i u vodozaštitnom području.

Trenutno u pogonu pored Berlina rado oko 10.000 radnika. Firma planira da se taj broj udvostruči, kao i broj proizvedenih automobila – i to na milion godišnje. Vlasnik Tesle, Ilon Mask, svojevremeno je obećao i do 40.000 novih radnih mesta, a moguća je i izgradnja pogona za proizvodnju baterija za automobile, što je u industrijski nerazvijenoj okolini Berlina tada izazvalo oduševljenje.

