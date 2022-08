Vučić i Kurti „ne umeju da rešavaju probleme“

Na graničnom prelazu Jarinje na severu Kosova napetije je nego inače. Specijalne jedinice kosovske policije s mitraljezima obezbeđuju ulice. Nenad Radosavljević automobilom prelazi granični prelaz.

Vidi se kako se svakim danom povećava broj specijalnih jedinica, kaže Radosavljević, opisujući situaciju kao „tešku i napetu“. On je prilikom ulaska na Kosovo prelepio srpske tablice na svom Pasatu.

Vlada Kosova je trebalo da od 1. avgusta donese obaveznu uredbu po kojoj su vozila sa srpskim tablicama morala da se preregistruju. Pored toga, na graničnim prelazima prilikom ulaska na Kosovo, srpska lična dokumenta treba da budu dopunjena dodatnim dokumentom.

Vlasti u Prištini su svoje postupke pravdale time da srpske vlasti identičan postupak sprovode kada građani Kosova prelaze granicu. Premijer Aljbin Kurti govorio je o „meri reciprociteta“.

Napetost u Mitrovici

Ali, neposredno pre nego što je nova uredba trebalo da stupi na snagu, na Kosovu su izbili nemiri. Putevi su blokirani građevinskim mašinama, pucalo se, a i sirene su se čule u podeljenom gradu Mitrovici na severu Kosova. Zbog međunarodnog pritiska, Kurti je morao da odloži planiranu akciju za mesec dana.

Blokade kod Zupča 1. avgusta 2022.

Bilo je to „čisto ludilo“, kaže Radosavljević, i kritikuje Kurtija i predsednika Srbije Aleksandra Vučića: „Nažalost, na Kosovu imamo populistu sa jako izraženim autoritarnim osobinama. Na drugoj strani je političar koji je otišao korak dalje i sada je postao pravi diktator“. Ni jedan ni drugi, kaže Radosavljević, ne umeju da rešavaju probleme – „premeštaju ih ili stvaraju nove“.

Spor izaziva politika?

Radosavljević je kosovski Srbin i živi u Leposaviću, jednoj od četiri srpske opštine na severu Kosova. Srbi čine samo oko pet odsto stanovništva Kosova i žive pretežno na severu.

Devedeset odsto stanovništva su kosovski Albanci – poput Melihate Beširi. Ona ima malu radnju u Mitrovici i prodaje limunadu i sladoled – naravno i Srbima, kako odmah naglašava.

Kaže da ljudi nemaju problema jedni s drugima i da se dobro slažu. Politika je, dodaje, ta koja ovim sporom o priznanju ugrožava suživot.

Beširi se priseća kako je bila preplašena iznenadnim zvukom sirena popodne 31. jula. To ju je vratilo u 1999. poslednju godinu rata na Kosovu: „Bio je to veoma ružan osećaj, jer znamo da se uzbuna ne diže u mirnim situacijama. To me je podsetilo na vreme kada smo morali da bežimo.“

Most na Ibru u Mitrovici 1. avgusta 2022.

Od završetka rata na Kosovu mir između Srba i kosovskih Albanaca je krhak. Srbija do danas ne priznaje nezavisnost Kosova. U srpskom ustavu, Kosovo je i dalje deo Srbije.

Presedanje na mostu

Narod Kosova je navikao na posebne okolnosti. Radosavljeviću je dozvoljeno da se svojim srpskim automobilom vozi samo do mosta u centru Mitrovice. Južni deo grada je albanski – Radosavljević se tamo vozi svojim drugim, kosovskim autom.

On ne veruje da kosovski premijer može da odstupi od svojih zahteva u sporu oko registarskih tablica. Kurti bi stoga u današnjim razgovorima u Briselu mogao da ubedi Vučića da kosovski Srbi moraju da preregistruju svoje automobile, ali bi zauzvrat mogao da pristane na osnivanje takozvane Zajednice srpskih opština – stari plan Srba kojim bi se sprskim zajednicama dala značajna samoupravna prava.

Prema Vučićevom shvatanju, kosovska vlada može da nastupa tako samouvereno samo zato što ima podršku NATO. Uoči briselskog sastanka, Vučić je rekao da uz pomoć NATO Albanci mogu da „rade šta hoće“, ali je dodao da neće dozvoliti pogrom nad srpskim narodom. „Učinićemo sve da očuvamo mir – gotovo po svaku cenu“.

Sever Kosova: Bilo kako bilo, sporazum je neophodan

