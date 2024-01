Ukrajina oborila ruski avion A-50?

To bi bio snažan signal u borbi protiv agresora: Ukrajina je javila da je prvi put oborila ruski radarski avion Berijev A-50. Zašto je taj tip aviona važan, kako je došlo do obaranja i šta će se promeniti na frontu?

Moskva ćuti. Do utorka naveče (16.1.) rusko Ministarstvo odbrane nije reagovalo na objavu ukrajinske vojske da je u nedelju (14.1.) iznad Azovskog mora oboren avion Berijev A-50, tzv. leteći radarski sistem, a da su oštetili leteće komandno mesto, odnosno avion Iljušin Il-22M.

Portparol ruskog predsednika Vladimira Putina Dmitrij Peskov izjavio je da Kremlj o tome „ne poseduje informacije“, dok su glavnokomandujući Ukrajinske vojske, general Valerij Zalužni, kao i komandant vojnog vazduhoplovstva Mikola Oleščuk, potvrdili su da su ruski avioni pogođeni.

Zašto je ovaj tip aviona važan?

Ako i ostali izvori potvrde tu vest, onda je ukrajinska vojska prvi put oborila jedan takav avion namenjen za rano uzbunjivanje i upozoravanje. Konstruisan je krajem sedamdesetih godina prošlog veka u Sovjetskom Savezu na bazi teškog transportnog aviona Iljušin 76, a prepoznatljiv je po velikom rotirajućem disku na trupu. U zemljama Severnoatlanskog pakta takvi leteći radarski sistemi nazivaju se AWACS (Airborne Early Warning and Control System). Ukrajina je tokom rata već pogađala avion A-50 na nebu i na zemlji, ali ovo bi bilo prvi put da je avion tog tipa i oboren.

Radarski sistem AWACS koji koristi NATO Foto: Rostislav Kalousek/picture alliance/dpa/CTK

Takvi avioni obično se kreću i po nekoliko stotina kilometara od borbenih dejstava. Njihov glavni zadatak jeste izviđanje u dubini neprijateljske teritorije i podrška u biranju ciljeva. Mediji izveštavaju da Rusija raspolaže s više od deset takvih aviona. Modernizovana verzija A-50U u upotrebi je od 2011. Najnoviji model predat je na upotrebu ruskoj vojsci septembra 2023. Februara 2023. jedan dron oštetio je takav avion na aerodromu u Belorusiji.

Iljušin Il-22M se upotrebljava kao leteća komandna centrala. Takav avion je paravojna formacije Vagner oborila tokom svoje pobune u junu 2023.

Kako je došlo do obaranja?

Ukrajinske oružane snage nisu objavile informacije o načinu obaranja aviona. Valerij Romanenko s ukrajinskog Univerziteta za svemirske letove pretpostavlja da je to mogao da uradi američki protivavionski sistem Patriot, jer Kijev ne raspolaže s drugim sistemima sličnih osobina. On objašnjava da su pogođeni ciljevi iznad Azovskog mora, kod ukrajinskih obala koje je okupirala Rusija, i da bi mogla da bude u pitanju modifikacija rakete iz sistema Patriot koje imaju domet do 160 kilometra.

To bi značilo da su ukrajinske oružane snage premestile te skupe sisteme u blizinu fronta. Kijev ima nekoliko takvih sistema, među kojima su neki i iz Nemačke. Do sada su upotrebljavani za zaštitu ukrajinskih gradova od ruskog raketiranja. Ukrajinska strana navodi da je upravo tim raketama obarala rusku supersoničnu raketu Kinžal.

„Premeštanje sistema Patriot tako blizu fronta je više nego rizična operacija“, kaže glavni urednik ukrajinskog vojnog portala „Defence Express“ Oleg Katkov. On podseća da je Ukrajina maja 2023. javila da je u ruskoj oblasti Brjansk u blizini ukrajinske granice oborila više ruskih aviona i helikoptera.

Ukrajinski vojnici u Nemačkoj tokom obuke za rad na sistemu protivvazdušne odbrane Patriot (decembar 2023.) Foto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa

U decembra 2023. je usledila vest da je na južnom frontu oboreno više ruskih bombardera. Nije objavljeno koje oružje je upotrebljavano, ali vojni analitičari smatraju da je reč o američkom raketnom PVO-sistemu Patriot.

Austrijski vojni istoričar pukovnik Markus Rajzner kaže za DW da je A-50 mogao biti oboren i drugim sistemima, i sa zemlje i iz vazduha, a moguće je i da su kombinovani različiti sistemi.

Šta će se promeniti na frontu?

Markus Rajzner smatra da Rusija ne može da se ponaša kao da se ništa nije desilo i da bi mogla da smanji upotrebu takvih i sličnih aviona, kao što se to već dešavalo u ovakvim slučajevima. Valerij Romanenko računa s tim da će se ti ruski avioni povući oko sto kilometara od linije fronta, što će „Kijevu doneti taktičke prednosti“ u nekim područjima s kojih napadaju Krim i ciljeve u dubini drugih okupiranih teritorija. To bi moglo da popravi uslove upotrebe ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva i za zaštitu kopnenih operacija, ali i za upotrebu zapadnih krstarećih raketa kao što je „Storm Shadow“.

Markus Rajzner spominje i „impresivan uspeh“ Ukrajine, ne samo na bojnom polju, već i u medijskoj oblasti, naročito kada se imaju u vidu krize u drugim regionima sveta. On je uporedio obaranje ruskog aviona s napadom na rusku podmornicu na Krimu septembra 2023. Austrijski vojni stručnjak smatra da je Ukrajina ponovo pokazala sposobnost da „mala sredstva koja joj stoje na raspolaganju, neverovatno efektivno upotrebi“. Prema njegovom mišljenju to je takođe važno za dalju podršku sa Zapada.

Ovaj tekst je originalno objavljen na nemačkom jeziku .