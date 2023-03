Obuka Ukrajinaca na sistemima Patriot: „Da, spremni smo“

Veliki vojni kamioni, na kojima su montirane ogromne mobilne rakete, kreću se prerijom u Fort Silu. Tu se obučava 65 ukrajinskih vojnika. Uče kako da postave u rad sistem protivvazdušne odbrane Patriot.

„Vozila na kojima su nosači raketa sada napuštaju poligon, a ovde ostaju operativni centar za upravljanje, mobilni radar i generator električne energije“, objašnjava jedan od instruktora.

-pročitajte još: Da li je nebo Ukrajine sigurno uz „Patriote“?

Na obuci od januara, većina su muškarci

Obuka u Fort Silu trajala je samo deset nedelja. Mnogo brže nego što je očekivalo američko Ministarstvo odbrane. Bio je to veoma intenzivan trening, šest dana u sedmici od ujutru u 7 do uveče u 17 ili 18 časova.

Instruktor, mladić u vojnoj uniformi s crnim naočarima za sunce kaže da ne može da veruje koliko je sve brzo prošlo. Kada se Amerikanci tu obučavaju, objašnjava, to obično traje do šest meseci. Ali, Ukrajinci su prošli obuku tako brzo, imali su tako snažnu volju… „Da mi je neko rekao da to možemo da uradimo za deset nedelja, ne bih verovao.“

Najbolji od najboljih

Za obuku na Patriotu, jednom od najmodernijih sistema protivvazdušne odbrane na svetu, Ukrajina je odabrala vojnike koji imaju mnogo iskustva u presretanju napada iz vazduha. Oni su najbolji od najboljih, kaže brigadni general Šan Morgan. Ni on ne krije da je impresioniran.

Na poligonu u Fort Silu, instruktori prate kako Ukrajinci postavljaju bateriju i dovode je u poziciju. „Sada smo na mestu odakle samo posmatramo“, objašnjava nam američki instruktor.

To je bio prvi put da su novinari mogli da budu na obuci Ukrajinaca u Fort Silu u Oklahomi. Fotografisanje i snimanje tokom obuke strogo je zabranjeno iz bezbednosnih razloga.

Lansiranje rakete sa sistema Patriot Foto: IMAGO

Održavanje i popravka sistema Patriot

Ukrajinci su do sada završili obuku u Fort Silu, a ona je podrazumevala i održavanje i popravke sistema Patriot. Uskoro će se vratiti u rat da brane svoju zemlju od ruskih osvajača.

Njihov instruktor na tu pomisao ne ostaje hladan. Kaže da ga to pogađa u srce: „Naročito danas, nakon što su nam dali ove narukvice, kako bi nam jednostavno još jednom rekli hvala“, kaže instruktor dok povlači rukav da bi nam pokazao pletenu narukvicu u tamnozelenoj i kaki-boji.

Američki instruktor priča i da su kuvali jedni za druge: tipična američka i tipična ukrajinska jela. Pa i jelovnik u Fort Silu bio je prilagođen Ukrajini. Saznali smo, kaže jedan američki vojnik, da vole ukrajinsku supu, pa je dodata u jelovnik.

-pročitajte još: Leopard za početnike: ubrzana obuka u upravljanju tenkom

Prvo u Evropu, a zatim nazad u rat

Baza Fort Sil je velika kao neki manji grad – ima svoje obdanište, osnovnu školu, svoju vatrogasnu brigadu, crkve i prodavnice. Iz bezbednosnih razloga, ukrajinski vojnici nisu smeli da napuštaju Fort Sil deset nedelja.

Sada, nakon završetka obuke, prvo lete u Evropu. Gde tačno, to je tajna. A zatim, zajedno sa Ukrajincima koji su prošli obuku u Nemačkoj i Holandiji na sistemima Patriot, odlaze za Ukrajinu gde bi u narednim nedeljama trebalo da stignu zajedno sa sistemima Patriot.

Razgovori s ukrajinskim vojnicima u Fort Silu nisu bili dozvoljeni. Ipak, jedan američki novinar poreklom iz Ukrajine ne propušta priliku da im se obrati dok se vraćaju u komandu. Mašu i dovikuju.

„Pitao sam ih da li su spremni i rekli su: da, spremni smo“, prevodi nam novinar.

nb/zi (ard)

Pratite nas i na Fejsbuku, preko Tvitera, na Jutjubu, kao i na našem nalogu na Instagramu.