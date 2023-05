Sloboda medija: „Pre ili kasnije Rusija se mora napustiti“

„Opet je deset Sibiraca poginulo u ’specijalnoj operaciji’ u Ukrajini“; "Sudovi se bave optužbama oko mogućeg mučenja zarobljenika u Irkutsku“; „Američke veze sina guvernera Krasnojarska“. To su naslovi zbog kojih se u današnjoj Rusiji može završiti u zatvoru. I uprkos tome, ljudi koji vode veb-stranicu „taiga.info“ pišu o tim temama i rizikuju sopstvenu bezbednost. Zašto? Zato što znaju da je ljudima potrebno ono što oni rade.

„Naravno da svako od nas strahuje“, kaže izdavač portala Viktor Čistjakov u razgovoru za DW. „Ili si paralisan tim strahom ili pronađeš način kako da ga savladaš.“ Čistjakov svoje strahove „pobeđuje“ iz dana u dan. I raduje se što je njegova stranica na listi 20 najcitiranijih medija u Rusiji. I to sa (trenutno) samo dvoje stalno zaposlenih urednika. Pre nekoliko meseci bilo ih je 12.

„Otišli su svi oni koji su mogli da odu. U Rusiji je ostala samo šačica pravih novinara“, rezignirano zaključuje 50-godišnjak. „Mi smo odlučili da nastavimo da radimo nakon 18 godina postojanja. Jer, ovde je naša istorija.“

Misija, a ne posao

A ta istorija portala „taiga.info“ prošle godine je mogla da bude okončana, nakon što ga je blokirala Državna centralna agencija za nadzor medija, Roskomnadzor. Otada se na stranice tog medija može doći samo „zaobilaznim“, kodiranim putem, preko takozvanih „VPN-tunela“.

Kritički nastrojene čitaoce to ne sprečava da posete portal, raduje se Čistjakov. Upravo suprotno: „dobijamo primamo više donacija od naših čitalaca nego što smo ih ranije dobijali od firmi.“ Prihodi su generalno gledano ipak znatno opali, više se ne može reći da je to posao, žali se urednik portala. Svoj današnji rad on opisuje kao – misiju.

Ali, misiju s određenim ograničenjima. „Prisiljeni smo da ne prelazimo određene crvene linije. Pokušavamo da ostanemo u okviru horizonta.“ Tako Čistjakov opisuje aktuelni zakonski okvir u Rusiji, u kojem je dozvoljeno „kretanje“ medijskim radnicima. Ruski rat protiv Ukrajine on zato oprezno naziva „specijalna operacija“, baš onako kako su to i naredile ruske vlasti. Ili opisno kao „poznate događaje“. „Taiga.info“ uzgred ne izveštava direktno o ratnim dešavanjima, već o posledicama rata za ljude u najvećem delu Rusije – u Sibiru. Portal izveštava o privredi, o socijalnim problemima i naravno redovno o – mobilizaciji.

Ostati ili otići?

Mobilizacija je važna tema i za druge nezavisne medije Rusije. Ljudi koji recimo pišu za „Grozu“. Njihovo sedište je u Kazanju, glavnom gradu ruske republike Tatarstan, u Jekaterinburgu na Uralu i u Novosibirsku u Sibiru. Radi se o studentima koji pišu za studente. „Mi smo mreža studentskih listova Rusije“, tako se „Groza“ sama pozicionira prema javnosti.

Teme o kojima oni pišu kreću se od korupcije na visokoškolskim ustanovama, pa sve do raznih saveta i preporuka kako bi studenti trebalo da se ponašaju u slučaju mobilizacije. Glavni urednik Leonid Spirin u razgovoru za DW ovako opisuje tematski spektar njegovog medija: „Za nas nema nedodirljivih. Bezbednosne brige naših saradnika ne odražavaju se na naše redakcijske smernice.“ Redakcijske konferencije o „škakljivim“ temama održavaju se preko „Signala“, kodiranog mesindžer-alata, ne navode se stvarna imena autora, a osim toga „Groza“ sarađuje s lokalnim advokatima, koji mogu da pomognu u svakom trenutku u slučaju potrebe.

Izveštavanje o ratu u Ukrajini u Rusiji može biti opasno Foto: Maca Vojtech Darvik/CTK/dpa/picture alliance

U prvih šest meseci nakon početka rata „Grozini“ novinari pokušali su da se pridržavaju spornog zakona o takozvanom „diskreditovanju ruskih vojnih snaga“. Njime je, između ostalog, rat u Ukrajini zabranjeno nazivati – ratom. „To je represivni zakon“, kritikuje Spirin. „Njegov stvarni cilj je zastrašivanje. Postojali su nezavisni mediji u Rusiji koji su se od početka pridržavali zakona, ali su svejedno bili zabranjeni zato što su se bavili neugodnim temama.“

Odlazak samo pitanje vremena…

Strahuje li Spirin za sudbinu svojih mladih koleginica i kolega u Rusiji? „Naravno da smo se time bavili i zaključili smo: pre ili kasnije Rusija se mora napustiti ako želite da se bavite nezavisnim novinarstvom. Odlazak iz zemlje je dakle samo pitanje vremena.“

Ali, mediji poput „Groze“ i „taiga.info“ ipak su još uvek aktivni u Rusiji. I još uvek pokušavaju da izveštavaju „oštrim jezikom i upozoravaju javnost na ono što većina ne vidi“, objašnjava Viktor Čistjakov svoju misiju. On se nada da će njegov portal „taiga.info“ nastaviti s radom. A do kada? Koliko još dugo? Čistjakov se smeška: „Sve dok to bude bilo moguće.“

