Nemački mediji: „Oružani sukob Albanaca i Srba je moguć“

Minhenski dnevni list Zidojče cajtung objavio je komentar novinara Florijana Hasela o situaciji na severu Kosova pod naslovom „Srbija igra destruktivnu ulogu“. Autor najpre podseća da je predsednik Srbije naredio podizanje borbene gotovosti vojske na najviši stepen, ali, kaže, to ne bi trebalo da impresionira nikoga. U komentaru se podseća i na potpisivanje Briselskog sporazuma, za koji autor tvrdi da je trebao da bude istorijski dogovor, ali se pokazao kao „istorijska greška“ koja je smetnja i regionu.

„Umesto da prinudi Srbiju da kao protivuslugu za članstvo u Evropskoj uniji prizna nezavisnost Kosova, EU i Nemačka Vlada podržavaju truli kompromis. Beograd nije morao da prizna Kosovo i može pod predsednikom Vučićem da izbegne suočavanje sa često nasilnom nedavnom istorijom u bivšoj Jugoslaviji. Može za svoje potrebe da manipuliše srpskom manjinom na Kosovu i do danas da igra na kartu tobože progonjenih Srba na Kosovu.“

„To što je Vučić podigao borbenu gotovost policije i armije na najviši stepen ne bi trebalo da impresionira nikoga – to nije više nego populistički manevar za domaću publiku. Ona podržava Vučića pre svega zato što su državni mediji, kao i provladini revolveraški listovi, godinama preplavljeni antiameričkom, antievropskom i proruskom propagandom.“

„Kosovski premijer Aljbin Kurti odbija da sprovede Zajednicu srpskih opština i gradova dogovorenu u Briselskom sporazumu iz 2013. – i dobro je što to radi. Zbog destruktivne uloge koju Beograd godinama ima u upravljanju Srbima koji žive na Kosovu, kosovski Albanci se s pravom boje nemogućnosti vladanja sopstvenom zemljom – onako kako je već paralisana Bosna i Hercegovina. I tamo Moskva i Republika Srpska bojkotuju funkcionisanje zajedničke države koje bi je dovelo bliže demokratiji i Evropskoj uniji. U slučaju Rusije, evropska politika je kasnila, ali se preorijentisala. U slučaju politike prema Kosovu i Srbiji to do sada nažalost nije na vidiku“, zaključuje Florijan Hasel za Zidojče cajtung.

„Izuzetno opasna situacija“

I sajt nemačkog javnog servisa ARD donosi opširan izveštaj o konfliktu između Beograda i Prištine. U njemu se podrobno objašnjava predistorija sadašnje eskalacije – od registarskih tablica, preko barikada i pucnjave, te reakcija zvaničnog Beograda i Prištine. Na kraju, autor Oliver Zos donosi sledeći zaključak:

„Evropska unija je srpskoj i kosovskoj vladi podastrla ’nemačko-francuski predlog’ za normalizaciju odnosa. U njemu se predlaže da Srbija ne mora da bude prinuđena da prizna nezavisnost Kosova. Ipak, Srbija bi morala da prihvati da Kosovo na svojoj državnoj teritoriji autonomno vrši vlast. Ali izgleda da su ti pokušaji približavanja zbog mnogih incidenata prethodnih nedelja postali daleki cilj.“

Naćelnik generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović i ministar odbrane Miloš Vučević u Raškoj

U listu Frankfurter algemajne cajtung objavljen je komentar koji je potpisao novinar Rajnhard Vezer. Naslov glasi: „Izuzetno opasna situacija“:

„Još pre nego što je srpska vojska stavljena u punu borbenu pripravnost, situacija na Kosovu je bila izuzetno opasna. Na severu Kosova, pretežno naseljenom Srbima, napetost toliko raste već nedeljama da se čini da je oružani sukob Albanaca i Srba moguć. Obe strane su učestvovale u eskalaciji. I na jednoj i na drugoj strani su donošene odluke koje je druga strana shvatala kao provokaciju. Međutim, vidljivo je da pre svega srpski predsednik Aleksandar Vučić sistematski podgreva konflikt. To bi ličilo na njega kada bi on samo hteo da igra riskantnu igru moći. Ali, nastala je situacija koja lako može da se otme kontroli.“

Autor ujedno ukazuje i da Rusija može da izvuče korist iz tog sukoba: „Požar u području koje je potpuno okruženo teritorijom Evropske unije i NATO stvorio bi znatne probleme Zapadu. Sukob na severu Kosova bez sumnje je podstaknut lokalnom dinamikom, ali nije daleko pretpostavka da Moskva tu vatru pomalo potpaljuje. Zapad sada mora brzo da učini sve da smiri situaciju. On ima mogućnost uticaja. Naposletku, Srbija je privredno mnogo više isprepletena s Evropskom unijom, nego sa Rusijom.“

„Kontinuitet s ratnim devedesetim“

Najveći nemački bulevarski list Bild dao je reč stručnjaku za Balkan sa Lajbnicovog instituta za istraživanje istočne i jugoistočne Evrope dr Konradu Klevingu, koji kaže: „Za mene nažalost postoji razlog da se pribojavam moguće eskalacije na severu Kosova. Doduše, kritičari vlasti u Beogradu vide u svemu tome pokušaj odvraćanja pažnje zbog ekonomske krize u zemlji, ali proglašavanje pune borbene pripravnosti je ipak opasno“, rekao je taj ekspert za Bild.

Kleving ujedno ukazuje na zanimljiv aspekt načina podizanja borbene gotovosti: „U važnoj tački se, uostalom, pokazuje da su srpske institucije strukturno i idejno u dubokom kontinuitetu s ratnim devedesetim, pošto je puna borbena gotovost važi za vojsku, policiju, žandarmeriju i obaveštajnu službu. Svi su prošle noći odlukom ministra unutrašnjih poslova stavljeni pod komandu generalštaba vojske.“

