Nemačka pod talasom omikrona

Zdravstvene službe Nemačke u poslednja 24 sata prijavile su 81.417 novozaraženih koronom. Značajno je porasla i sedmodnevna incidencija – 427,7 pozitivnih u poslednjih od sedam dana na 100.000 stanovnika.

Te brojke potvrđuju trend na koji je nedavno upozorila Svetska zdravstvena organizacija: omikron je kao plimni talas koji se širi sa zapada na istok Evrope, rekao je regionalni direktor Svetske zdravstvene organizacije Hans Kluge. Omikron će veoma brzo postati dominantan soj u zapadnoj Evropi, a širi se i na Balkanu.

Sudeći po aktuelnoj stopi širenja, istraživački institut IHME, na osnovu modelskih proračuna, prognozira da bi u Evropi u narednih šest do osam nedelja omikronom sojem virusa moglo da se zarazi više od polovine stanovništva. U izvještaju tog Instituta od 8. januara doslovno se navodi: „Naši modeli za region Evrope sugerišu da će do sredine januara s više od 12 miliona infekcija dnevno biti dostignut vrhunac – pri čemu će nacionalni maksimumi značajno varirati“.

-pročitajte još: Bajontek proizvodi vakcinu za omikron

„Iskoristiti preostalo vreme“

Samo u prvoj nedelji 2022. u Evropi je zabeleženo više od sedam miliona slučajeva zaraze korona-virusom, što je više nego dvostruko u roku od dve sedmice, rekao je Kluge iz SZO. Omikron varijanta u međuvremenu je zabeležena u 50 od 53 zemlje Evrope i centralne Azije.

Kluge je pozvao zemlje u kojima do sada nije zabeležen porast broja zaraženih omikronom da preduzmu mere predostrožnosti, jer se on širi brže nego ijedan drugi soj Sars-CoV-2 do sada. Kluge ujedno apeluje da, uprkos tome, škole nastave s radom. To je, kaže, izuzetno važno za decu i škole bi trebalo da budu poslednja mesta koja bi trebalo da budu zatvorena, a prva koja treba ponovo otvoriti.

Da li će omikron preopteretiti zdravstveni sistem?

I u Nemačkoj bi mogao da bude zabeležen značajan porast zaraza omikronom, očekuju u Institutu Robert Koh. U poslednjoj nedelji prošle godine zabeležena je 31.000 slučajeva zaraze omikronom, a u prvoj nedelji ove godine 53.000 slučajeva. Ipak, još uvek nije jasno kakve će posledice imati tako veliki rast broja novozaraženih.

U nedeljnom izveštaju Instituta Robert Koh od 6. januara navodi se da prve studije ukazuju da bi mogao da bude manji broj hospitalizovanih osoba koje su inficirane omikron sojem. Trenutni podaci nisu međutim dovoljni za nekakvu konačnu procenu.

fab/bru/sti (dpa, afp)

Pratite nas i na Fejsbuku, preko Tvitera, na Jutjubu, kao i na našem nalogu na Instagramu.