Bajontek proizvodi vakcinu za omikron

Farmaceutska kompanija Bajontek (BioNTech) sa sedištem u nemačkom Majncu i njen američki partner Fajzer (Pfizer) počeli su da proizvode vakcinu za omikron za komercijalnu upotrebu. Vakcina je prilagođena novoj varijanti korona-virusa – to je na jednoj zdravstvenoj konferenciji američke banke J.P. Morgan potvrdio šef Bajonteka Ugur Šahin.

Krajem januara započeće klinička studija u okviru koje će se ispitati efikasnost vakcine, dodao je Šahin. „Očekujemo da do marta budemo spremni za isporuku vakcina na tržište, pod uslovom da do tada imamo i potrebne dozvole od strane vlasti.“

Evropska agencija za lekove (EMA) još uvek nije saopštila da li smatra da je zaista potrebna vakcina prilagođena omikronu, i to s drugačijim sastavom od onog koji ima vakcina koja se trenutno koristi protiv korona-virusa.

Šef Fajzera Albert Burla za američku TV-stanicu CNBC izjavio je da je njegova kompanija s proizvodnjom počela na sopstveni rizik. On, kaže, ne zna da li će vakcina biti potrebna i kako će se koristiti: „Ali mi ćemo biti spremni!“

Nepredvidljiv razvoj pandemije

Vakcine raznih proizvođača koje se trenutno koriste protiv korona-virusa izvorno su razvijena protiv takozvanog „divljeg tipa virusa“ Sars-CoV-2, koji je krajem 2019. najpre otkriven u Kini. Vakcina se u borbi protiv te varijante, ali i kasnijih verzija virusa – „alfa" ili „delta“ – masovnije počelo koristiti krajem 2020. odnosno početkom 2021. Kod tih mutacija ona je bila efikasna, ali kod omikrona bi stvari mogle da budu drugačije.

Šahin je tokom onlajn-nastupa na spomenutoj konferenciji rekao da je aktuelna situacija oko pandemije i dalje nejasna, odnosno da se ne može predvideti koja će se virusna varijante pojaviti kao sledeća: „No, vrlo je izgledno da će vakcina protiv omikrona pojačati imunološku reakciju protiv svih postojećih varijanti.“

Sistem za rano upozoravanje

Bajontek je pre toga već saopštio da je ta kompanija s britanskom firmom Instadip (InstaDeep) razvila novu metodu za predviđanje pojave i širenja novih visokorizičnih varijanti SARS-CoV-2. Radi se o svojevrsnom sistemu za rano upozoravanje baziranom na podacima koji se obrađuju uz pomoć veštačke inteligencije. Taj sistem je, kako se tvrdi, visokozaraznu omikron-varijantu označio kao „visokorizičnu“ već istog dana kada je ona bila sekvencirana.

Nova metoda kombinuje strukturu šiljastih proteina s algoritmima veštačke inteligencije, kako bi potencijalno opasne varijante korona-virusa mogla raspoznati u periodu manjem od jednog dana, objasnili su iz Bajonteka. Sistem za to koristi informacije iz baze podataka za sekvenciranje korona-virusa, na primer informacije o sposobnosti viralnog širenja ili njegove karakteristike po pitanju „zaobilaženja“ imunološkog sistema.

Dug put od pandemije do endemije

Prema procenama iz Bajonteka, još uvek je dug put od pandemijskog do endemijskog (odnosno manje opasnog) razvoja po pitanju korona-virusa. Pouzdane procene po tom pitanju ionako nisu moguće, tvrdi šef kompanije iz Majnca. Zbog širenja po čitavom svetu, korona-virus raspolaže ogromnim rezervoarom za pojavu novih varijanti koje mogu brzo da se prošire, dodao je Šahin.

U prošloj godini su Bajontek i Fajzer, prema sopstvenim navodima, širom sveta proizveli oko tri milijarde doza svoje vakcine. Tržišni udeo se u decembru prošle godine u Evropi procenjivao na 80 odsto, a u SAD na 74 procenata. Za poslovnu 2022. godinu Bajontek samo s vakcinom očekuje promet od 13 do 17 milijardi evra. U 2021 godini procene firme se kreću od 16 do 17 milijardi eura. To je suma koju je Bajontek „prognozirao“ već početkom novembra prošle godine. Poslovni podaci za četvrti kvartal 2021. još uvek nisu objavljeni.

