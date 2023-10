„Moramo da sprovodimo zakon na nemačkim ulicama“

U svetlu propalestinskih skupova koji su održani u nekoliko nemačkih gradova, savezni ministar pravde Marko Bušman (FDP) podsetio je na pravo na slobodu okupljanja i demonstracija, ali je ujedno naglasio i to da postoji „mnogo strogih zakona“ na osnovu kojih mogu da se preduzimaju mere protiv krivičnih dela tokom takvih demonstracija. „Moramo da sprovodimo zakon na našim ulicama“, naglasio je Bušman.

Važno je, kaže, da policija tokom demonstracija utvrdi identitet osumnjičenih za kršenje zakona, da se ljudi u slučaju sumnje uhapse i da „tada dobiju i kaznu“. Sloboda demonstracija jeste važno pravo, ali, naglasio je, „kad god se prekorači granica sa krivičnim pravom, moramo jasno staviti do znanja da to nije u redu“.

Jasna razlika između izražavanja mišljenja i govora mržnje

Povodom mogućih zabrana skupova, Bušman je rekao da se mora povući jasna linija razdvajanja između legitimnih demonstracija i izražavanja mišljenja s jedne i huškanja i propagande s druge strane. Ako se očekuje da će na skupu biti prekršeni zakoni, zabrana je, naglašava, dozvoljena. Istovremeno, svako ko demonstrira za mir ili želi da izrazi svoju tugu, „to može i treba da uradi“, ukazao je Bušman: „Ono što nije moguće jeste da se pod maskom mirovnih demonstracija huška protiv Jevreja.“

Marko Bušman (FDP): Moramo da sprovodimo zakon na našim ulicama Foto: imago images/Christian Spicker

„Ako je potrebno, primeniti pravila silom“

Ministar unutrašnjih poslova Severne Rajne-Vestfalije Herbert Rojl ocenio je da je nečuveno to „da ljudi na nemačkim ulicama plešu i slave to što se drugi ubijaju. To je suludo“, rekao je političar CDU. On je pozdravio planove savezne vlade da zabrani aktivnosti radikalnog islamskog Hamasa, ali smatra da je efekat tih zabrana ograničen. „Ne treba očekivati da će to rešiti problem, jer su ljudi koji se ponašaju na tako nemoguć način i dalje tu“, rekao je Rojl za radio Dojčlandfunk.

Ipak, kako naglašava, zabrane aktivnosti i udruživanja uvek su sredstvo da se delovanje organizacija zvanično stavi pod kontrolu. Čak i onima koji „imaju najčudnije ideje“ dozvoljeno je da demonstriraju u Nemačkoj, „ali i oni se moraju pridržavati pravila“, ukazao je Rojl. Ne postoje, smatra, jednostavna rešenja kada se radi o pristalicama Hamasa. Ujedno, kaže, svestan je da svako ko poziva na zabranu demonstracija i odlučnu policijsku intervenciju mora i da prihvati da slike (sa ulica) „neće biti lepe“. „I mogu da zamislim do kakve će debate doći“, rekao je Rojl naglasivši ujedno da vladavina prava funkcioniše samo ako policija, ako je potrebno, koristi silu da sprovede pravila.

Policija je koristila i vodene topove Foto: Sven Käuler/dpa/picture alliance

Proterivanje ako se negira pravo Izraela na postojanje

Generalni sekretar CDU Karsten Lineman takođe je pozvao na oštriju akciju vlasti protiv kriminala. „Država sada mora da pokaže da je sposobna da se brani“, rekao je Lineman novinama Bavarske medijske grupe. Jer, kako je ocenio, politički islam se širi godinama.

„Očigledno je da postoji problem zbog toga što su kod nas došli mnogi ljudi koji su neprijateljski raspoloženi prema državi Izrael i judaizmu“, rekao je Lineman i predložio da „svako ko dođe u ovu zemlju mora da potpiše sporazum o integraciji. A to mora, između ostalog, da uključuje i priznavanje prava Izraela na postojanje“. Svako ko prekrši taj sporazum, smatra generalni sekretar CDU, mora očekivati da će biti deportovan.

Suđenja po hitnom postupku

Predsednik Sindikata policije (GdP) Johen Kopelke zatražio je od pravosuđa da reaguje brže. „Potrebna su nam suđenja po hitnom postupku i presude protiv izgrednika“, rekao je Kopelke za Uredničku mrežu Nemačke (RND).

On je ocenio da je „atmosfera u Nemačkoj apsolutno odvratna“, ujedno se, između ostalog, osvrnuvši i na pokušaj podmetanja požara u zgradi jevrejske zajednice u Berlinu u sredu uveče. Prema navodima zajednice „Kahal Adass Jisroel“, nepoznate osobe bacile su molotovljeve koktele prema društvenom centru u četvrti Berlin-Mite. Centralni savet Jevreja u Nemačkoj ocenio je da je reč o „terorističkom napadu“ na zgradu u kojoj se nalaze sinagoga, jevrejska škola i jevrejski vrtić.

Policija je blokirala kraj oko jevrejske zajednice u Berlinu na koju su nepoznati počinioci bacali molotovljeve koktele Foto: FABRIZIO BENSCH/REUTERS

„Sećanje na mračna vremena“

Antisemitizam u Nemačkoj dostiže novu dimenziju – i to ne samo za Jevreje, ocenila je predstavnica Zelenih Lamija Kador, koja je u toj partiji zadužena za unutrašnju politiku. „Ovo je definitivno sasvim nova dimenzija za nas i našu unutrašnju politiku – po kvalitetu, po masovnosti, raspoloženju, po sveukupnom kontekstu. Geopolitički, to je definitivno još jedna prekretnica, i ljudi to primećuju i ovde, a posebno Jevrejke i Jevreji.“ Kada se Davidove zvezde ponovo crtaju na kućnim vratima, to nas podseća na veoma mračna vremena“, rekla je Kador, koja je ujedno i ekspertkinja Zelenih za pitanja islama.

U Nemačkoj postoji uvezeni antisemitizam, rekla je, ali važno je naglasiti da nisu svi muslimani antisemitski nastrojeni. Nemačkoj je, kaže, potrebna nemilosrdna samorefleksija o tome, a država bi trebalo da uloži više novca kako bi se strukturalno pozabavila tim pitanjem – na primer kroz obrazovanje o demokratiji i obuku kada je reč o antisemitizmu. Pored toga, država mora da naglasi i to „da mi očekujemo od muslimanskih aktera iz civilnog društva da sebe vide kao deo našeg saveza protiv antisemitizma“, rekla je Kador.

Lamija Kador Zeleni): Ovo je definitivno sasvim nova dimenzija za nas i našu unutrašnju politiku Foto: picture-alliance/dpa/B. Marks

Predsednik poziva na distanciranje od Hamasa

Nemački predsednik Frank-Valter Štajnmajer takođe je pozvao muslimanske organizacije da se distanciraju od Hamasa. „Očekujem da će se muslimanske organizacije i udruženja jasno distancirati od terora Hamasa“, poručio je Štajnmajer za javni servis MDR.

Predsednik je rekao da je užasnut zbog napada na policajce tokom propalestinskih protesta, kao i zbog podmetanja požara u jevrejskom centru u Berlinu. „To su događaji koje jednostavno ne možemo da tolerišemo i gde mora biti krivičnog gonjenja.“ Jevrejski život zaslužuje zaštitu, rekao je predsednik Štajnmajer naglasivši da je „u Nemačkoj zaštita jevrejskog života takođe i posledica istorije“.

Frank-Valter Štajnmajer: Očekujem da će se muslimanske organizacije i udruženja jasno distancirati od terora Hamasa Foto: Imageplotter / Avalon/Photoshot/picture alliance

Pirotehnika u Berlinu, vodeni topovi u Frankfurtu

Uprkos zabrani, tokom protekle noći ponovo su izbili neredi na propalestinskim demonstracijama u berlinskoj četvrti Nojkelnu. Ka policiji su bacane baklje i pirotehnička sredstva, a paljene su i kante za smeće.

Propalestinskih skupova bilo je i u drugim gradovima Nemačke. U Frankfurtu na Majni policija je upotrebila vodeni top kako bi razbila zabranjeni propalestinski skup. Prema rečima portparola policije, oko 100 ljudi učestvovalo je okupilo se u blizini glavne železničke stanice. U Kaselu je održan spontani propalestinski sastanak sa oko 110 učesnika, saopštila je policija. On je protekao mirno.

