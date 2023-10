Nasilje na propalestinskim demonstracijama u Berlinu

U sredu uveče u ulici Zonenalee, u berlinskoj četvrti Nojkel, ponovo su izbili sukobi između policije i propalestinskih demonstranata. Situacija se ni kasno uveče nije smirila, izjavio je portparol policije za novinsku agenciju dpa.

Kako je saopšteno, demonstranti su gađali policajce kamenicama i flašama. Nekoliko policajaca je povređeno. Policajci su gađani i pirotehničkim sredstvima. Policija je upotrebila nekoliko vodenih topova i suzavac. Nema tačnih informacija o eventualno povređenim demonstrantima. Agencija dpa izveštava o desetinama uhapšenih.

Uprkos zabrani demonstracija, protesti su počeli već popodne, a policija je atmosferu opisala kao „uzavrelu“ od samog početka.

Policija je upotrebila i vodene topove Foto: Sven Käuler/dpa/picture alliance

Nešto posle 19 časova zapaljene su barikade na ulici Rojterštrase, između Zonenalee i Karl Marksštrase. „Vidimo kako ljudi nasumično bacaju predmete na ulicu, pale ih i pritom se snimaju i slave“, saopštila je policija na društvenoj mreži Iks (bivši Tviter). Zbog pirotehničkih sredstava izbio je požar na jednom balkonu, koji su policijski službenici ugasili.

Na lice mesto stiglo je više policijskih vozila, kako bi brže obradili lični podaci privedenih. Oko 20 časova vodeni topovi su se približili barikadama s nekoliko strana. Policajci su pokušali da opkole demonstrante koji se nisu pridržavali naređenja da odu. Na društvenoj mreži Iks, berlinska policija je saopštila da su policajci upotrebili suzavac i da je protiv nekih ljudi upotrebljena sila.

„Situacija u Nojkelnu napeta“

„Imamo nekoliko stotina ljudi na ulicama“, rekla je šefica berlinske policije Barbara Slovik za javni servis rbb. „Situacija u severnom delu Nojkelna je napeta“. Policija će pokušati da razdvoji ljude i odlučno interveniše.

Slovik je procenila da će intervencija potrajati. „Očekujemo da će i večeras biti manjih i većih grupa ljudi na ulicama koji će skandirati i možda počiniti krivična dela“, rekla je. „Mi ćemo odlučno reagovati“, istakla je šefica policije.

Vatrogasac raščićava ulicu u Nojkelnu nakon nasilnih nereda Foto: Sven Kaeuler/dpa/picture alliance

Policija prijavila više povređenih tokom noći

Od kasnog popodneva, ljudi su se okupljali na nekoliko mesta u Nojkelnu, uprkos zabrani propalestinskih skupova. Policija se, kako je saopšteno, više puta preko zvučnika obraćala okupljenima i informisala ih o zabrani okupljanja. Međutim, nisu svi napustili taj prostor.

Kasnije se sve više ljudi okupljalo. U tom delu grada već je bilo nasilja u noći s utorka na sredu.

Nekoliko stotina ljudi okupilo se popodne i ispred Ministarstva spoljnih poslova. Na skupu pod sloganom „Ne u moje ime“ (Not in My Name), muslimani su protestovali tražeći prekid nasilja nad Izraelcima i Palestincima. Kako je saopštila policija, skup je prekinula organizatorka, jer nije imala uticaja na učesnike skupa. Prijavljeno je da će na skupu biti 50 ljudi, a došlo ih je nekoliko stotina.

Eskalacija sukoba u Izraelu i Gazi

U noći s utorka na sredu došlo je do nereda na propalestinskim skupovima, posebno u Nojkelnu. Povređeno je 20 policajaca. Prema informacijama policije, uhapšeno je 39 osoba, a pokrenuto je 65 krivičnih postupaka. Takođe je zabeleženo 12 prekršaja.

Razlog za proteste je eskalacija nasilja na Bliskom istoku. Nakon što su pripadnici terorističke organizacije Hamas 7. oktobra iz Gaze napali nekoliko sela i gradova u Izraelu. Stotine ljudi je tada ubijeno, ranjeno i kidnapovano. Kao odgovor, Izrael je započeo granatiranje ciljeva u Pojasu Gaze.

