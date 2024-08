Manuel Nojer: jedinstvena karijera u nemačkoj reprezentaciji

„Dragi navijači, draga fudbalska Nemačka, kad-tad je morao da dođe i ovaj dan.“ Tim rečima golman nemačke reprezentacije Manuel Nojer počinje svoju video-poruku objavljenu na njegovom nalogu na Instagramu kojom najavljuje kraj svoje karijere u dresu nemačke selekcije. Nakon toga dodaje: „Svi oni koji me poznaju, znaju dobro da mi nije bilo lako da donesem tu odluku.“

„Fizički se osećam veoma dobro, naravno da bi me veoma motivisalo Svetsko prvenstvo 2026. u SAD, Kanadi i Meksiku“, rekao je 38-godišnjak nakon 124 nastupa u reprezentaciji Nemačke.

„U isto vreme sam uveren da je upravo sada došao pravi trenutak da načinim ovaj korak i da se u budućnosti u potpunosti koncentrišem na FC Bajern Minhen.“ Nojerov ugovor u redovima rekordnog prvaka nemačke Bundeslige važi do 2025.

Nojer je nakon ispadanja Nemačke sa Evropskog prvenstva pre nešto više od mesec dana ostavio otvorenim pitanje o tome da li će (ili ne) i ubuduće da nastupa za selekciju svoje zemlje. Nakon što je nedavno Tomas Miler objavio da se povlači iz reprezentacije, Nojer je poslednji nemački prvak sveta iz generacije 2014. koji se oprašta od nacionalne selekcije. Ilkaj Gundogan, kapiten reprezentacije, koji je takođe ovih dana potvrdio da ubuduće neće oblačiti dres s orlom na grudima, zbog povrede nije bio član reprezentacije koja je u Brazilu pre deset godina osvojila zlato.

„Veličanstveno vreme“ od debija 2009.

Bajernov golman je saveznog selektora Julijana Nagelsmana o svojoj odluci informisao ove srede (21. avgust) u „poverljivom razgovoru uz izraze poštovanja“, potvrđeno je iz Nojerovog tima koji se brine o njegovoj karijeri. Poslednji nastup u dresu reprezentacije za Nojera je bilo četvrtfinale turnira EURO2024 u Nemačkoj, odnosno poraz od Španije 1:2 nakon produžetaka.

„Bilo je to veličanstveno vreme koje me je oblikovalo i na koje sam veoma ponosan“, rekao je Manuel Nojer. S kapitenskom trakom on je predvodio reprezentaciju u 61 meču: „Osvajanje titule prvaka sveta 2014, a i posebna atmosfera tokom Evropskog prvenstva na domaćem terenu ove godine su vrhunci na kojima sam ekstremno zahvalan.“

Najveäi uspeh: Posle Tonija Tureka (1954), Sepa Majera (1974) i Boda Ilgnera (1990), Nojer je 2014. postao četvrti svetski šampion na golu Nemačke Foto: Sergey Dronyaev/sampics/picture alliance

Nojerova karijera u dresu nemačke reprezentacije počela je 2. juna 2009. Tada je još bio golman FC Šalkea 04. Debitovao je u prijateljskom susretu protiv Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Tri meseca kasnije je, uprkos činjenici da je već bio član A-reprezentacije, učestvovao na Evropskom prvenstvu U-21 (za igrače do 21 godine, prim.red). Pod vođstvom selektora Horsta Hrubeša, Nojer je osvojio titulu kontinentalnog prvaka. U njegovoj ekipi tada su na primer igrali Sami Kedira i Mats Humels, s kojima je kasnije nastupao i u seniorskoj reprezentaciji.

Nakon toga je Nojer postao stalni član reprezentacije, doduše na samom početku kao broj 2, odnosno kao rezerva prvom golmanu Reneu Adleru. Ali, s obzirom na to da se Adler povredio uoči Svetskog prvenstva u Južnoafričkoj Republici 2010, zbog čega nije mogao da igra, Nojer je postao novi broj 1 – i otada je standardni prvotimac, ako izuzmemo nekoliko faza u kojima se oporavljao od ozbiljnijih povreda.

Rekordi u dresu Nemačke

Nojer je bio golman Nemačke na četiri Mundijala (2010, 2014, 2018. i 2022.) i četiri prvenstva Evrope (2012, 2016, 2021. i 2024). On je golman s najviše nastupa u nemačkoj selekciji, ispred Sepa Majera (95 utakmica), odnosno golman s najviše velikih turnira na kojima je učestvovao.

Rukovanje s naslednikom: posle Manuela Nojera (desno), Mark-Ande ter Štegen će verovatno biti novi broj jedan u timu Nemačke Foto: Peter Schatz/dpa/picture alliance

Sa ukupno 124 nastupa za Nemačku, Nojer je, osim toga, na petom mestu večite liste Nemačkog fudbalskog saveza (DFB): više nastupa za SR Nemačku od njega su zabeležili samo Lotar Mateus (150), Miroslav Klose (137), Tomas Miler (131) i Lukas Podolski (130). Samo Lotar Mateus (75) ima više utakmica u nogama u kojima je bio kapiten reprezentacije.

„Bila mi je čast da budem kapiten naše reprezentacije do 2023. Obožavao sam da nosi dres nemačke fudbalske reprezentacije“, rekao je Nojer u svojoj oproštajnoj poruci. Nojer je „već sada legenda“, rekao je Herbert Hajner, predsednik Bajerna o čoveku kojeg mnogi ljubitelji fudbala, ali i fudbalski stručnjaci, smatraju najboljim golmanom svih vremena. Jedan deo nemačke javnost je vest o odlasku primio s olakšanjem. Pogotovo na društvenim mrežama ima mnogo komentara o tome da je najbolje vreme Manuela Nojer – davno prošlo.

Njegovo mesto će verovatno preuzeti dosadašnji broj 2 u reprezentaciji Marc-Andre ter Štegen iz FC Barselone. Taj 32-godišnjak je član reprezentacije još od 2012, ali do sada je morao da bude strpljiv i da glavnu ulogu na velikim turnirima prepusti Nojeru. Ter Štegen je, uprkos tome, do sada uspeo da sakupi 40 nastupa u dresu Nemačke.

*ovaj članak je najpre objavljen na nemačkom jeziku