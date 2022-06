Letnji talas korone u Nemačkoj

Karl Lauterbah je zabrinut: „Nažalost, najavljeni letnji talas postao je stvarnost“, kaže nemački ministar zdravlja. To znači malo opuštanja u narednih nekoliko nedelja. Razlog za to je, između ostalog, što je varijanta virusa koja trenutno cirkuliše veoma lako prenosiva. Uz to, istekle su skoro sve mere predostrožnosti, podsetio je Lauterbah u izjavi za list „Rajniše post“.

-pročitajte još: Koliko je opasna nova omikron-varijanta BA.5??

Prema podacima Instituta Robert Koh (RKI), sedmodnevna incidencija na nivou čitave Nemačke u sredu ujutru bila je 472,4, skoro dvostruko više nego pre nedelju dana. Dan ranije, ta vrednost novozaraženih na 100.000 stanovnika u sedmici iznosila je 447,3 (prethodna nedelja: 238,1, a prethodni mesec: 452,4).

Nemački ministar zato „toplo preporučuje da se stariji ljudi i hronični bolesnici ponovo vakcinišu“. To ne sprečava nužno infekciju korona-virusom, ali sprečava ozbiljan tok bolesti.

Lauterbah je još u utorak, zbog naglog porasta broja zaraza koronom, pozvao da se u zatvorenim prostorima ponovo nose zaštitne maske. Maske i četvrta vakcina su najefikasnija sredstva, rekao je. Prema podacima Ministarstva zdravlja, 5,2 miliona ljudi u Nemačkoj do sada je primilo drugu buster-dozu, to je 6,3 odsto stanovništva.

Nepotpuna ilustracija situacije infekcije

Međutim, incidencija ne daje potpunu sliku situacije. Stručnjaci već́ neko vreme pretpostavljaju da postoji veliki broj slučajeva koje RKI ne evidentira, uglavnom zato što najveći broj zaraženih ne uradi PCR-test, a u statistike ulaze samo pozitivni PCR-testovi. Pored toga, kasne registracije ili problemi sa prenosom podataka dovode do iskrivljene slike pojedinačnih dnevnih vrednosti.

Predsednik Udruženja lekara Nemačke (Virchovbund) takođe poziva na vakcinaciju. „Svako ko još nije vakcinisan treba da se vakciniše sada, da bi izbegao da ozbiljno oboli“, rekao je Dirk Hajnrih za „Rajniše post“. On takođe ističe da starije osobe ili osobe koje spadaju u rizične grupe treba da dobiju dopunsku vakcinaciju. Hajnrih poziva političare da se pripreme za jesen.

Starački domovi bez posetilaca?

Kako navode iz Udruženja koje zastupa interese starih i osoba kojima je neophodna medicinska njega (BIVA), kraj besplatnih testiranja građana 30. juna teško će pogoditi štićenike staračkih domova i domova za negu. Za razliku od većine drugih oblasti života sve savezne pokrajine sa izuzetkom Brandenburga i dalje propisuju da je obavezno testiranje za posetu staračkim domovima. Posetioci će tako, nakon 30 juna, pre svake posete bližnjima morati da iz svog džepa plate test na korona-virus.

„Rođaci, a pre svega stanari u staračkim domovima su u i u ovom popuštanja mera za suzbijanje korone ponovo zaboravljeni“, kaže generalna direktorka BIVA Frauke fon Hagen. Političari moraju brzo da reaguju kako „ne bi ponovo patili oni koji su već imali najveća ograničenja zbog korone.“

