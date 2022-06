Koliko je opasna nova omikron-varijanta BA.5??

Sve učestalije su nove infekcije novim sojem omikron korona-virusa, podvrstom BA.5. Svetska zdravstvena organizacija (WHO) je tu podvrstu soja omikron već označila kao „zabrinjavajuću“. Nemački Institut Robert Koha (RKI) računa da će se podvrsta BA.5, kao i druge podvrste soja omikron, brzo širiti, jer se one lakše prenose nego recimo soj delta. Institut upozorava na opasnost od porasta broja infekcija već tokom leta.

„Trenutno najveći rast pokazuju podvrste BA.4 i BA.5“, objavio je RKI 9. juna. Institut iz toga izvodi zaključak da bi te dve podvrste soja omikron vrlo brzo mogle da budu uzročnici većine novih infekcija. Već sada na podvrstu BA.5 otpada deset odsto infekcija, a to je dvostruko više nego početkom juna.

BA.5 se najpre pojavio u Južnoafričkoj Republici

Već početkom maja podvrsta BA.5 izazvala je zabrinutost u Južnoafričkoj Republici. Talas je, međutim, bio slabiji nego prethodne podvrste i već je na izmaku. U Portugaliji je, međutim, nova podvrsta BA.5 odgovorna za 80 odsto novih infekcija. Ta do sada nepoznata podvrsta zaraznija je od prethodnih podvrsta soja omikron. Nju antitela ne prepoznaju tako dobro i zato se ona brže širi. Ali, tok bolesti je blaži nego kod soja delta.

Da li buster-doza vakcine štiti od infekcije podvrstama soja omikron?

Zaštita vakcinom protiv korona-virusa vremenom popušta, jer se smanjuje količina antitela. Isto važi za osobe koje su preležale koronu. To znači da ni vakcinisani, a ni oni koji su preležali koronu nemaju optimalnu zaštitu protiv podvrsta soja omikron i mogu da se inficiraju. Podvrsta BA.5 već se proširila u mnogim zemljama, recimo u Portugaliji, gde je u poslednje vreme naglo porastao broj novih slučajeva.

Nove infekcije podvrstama soja omikron su dakle moguće uprkos vakcinisanju ili preležanoj koroni i pojavljuju se češće nego infekcije sojem delta.

Ali ima manje smrtnih slučajeva i manje ljudi mora na bolničko lečenje. Stručnjaci smatraju da je razlog za to činjenica da su mnogi ljudi već vakcinisani i imaju antitela, iako se njihova količina vremenom smanjuje. Opšti imunitet je veći nego na početku pandemije. Ipak, Institut Robert Koh preporučuje rizičnim grupama i starijim ljudima ponovno vakcinisanje buster-dozom, kako bi se povećala količina antitela.

Vakcinisanje buster-dozom preporučuje se rizičnim grupama

Više infekcija, manje smrtnih slučajeva

Vakcine koje se daju usmerene su protiv vrste spajk-proteina koji je bio aktivan na početku pandemije. Ali, virus se u međuvremenu toliko promenio da antitela ne reaguju više tako dobro na vakcinu. Stvara se manje antitela i virus može lakše da se širi.

Ali, novi sojevi, pa tako i podvrsta soja omikron BA.5 su, izgleda, manje opasni. Jedna teorija je da ta vrsta virusa brzo i intenzivno napada gornje delove disajnih organa, ali da ređe prodire do pluća. Zato manje ljudi umire. U početku su pluća češće i jače napadana, što je izazivalo više smrtnih slučajeva.

Zaštita od infekcije sojem omikron

Vreme između infekcije i pojave prvih simptoma je kod infekcije sojem omikron oko tri dana, što je manje nego kod soja delta. Zaštita koju nude dosadašnje vakcine nije optimalna, ali one ipak štite od težeg oboljenja. Za to je, pretpostavlja se, dovoljna osnovna imunizacija. Vakcinisanje buster-dozom pomaže da se ponovo stvori veća količina antitela, a to pruža bolju zaštitu.

Iako soj omikron sa svim podvrstama obično ima lakši tok bolesti nego delta, u retkim slučajevima ipak može da dođe i do teških simptoma. A još uvek nije jasno ni kakve dugoročne posledice može da ima infekcija sojem omikron korona-virusa.

