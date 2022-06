Kolumbija: bivši gerilac Gustavo Petro pobedio na izborima

Po jo nezvaničnim rezultatima - levičar Gustavo Petro Sadašnji senator i prethodni gradonačelnik Bogote, osvojio je 50,5% glasova u drugom krugu predsedničkih izbora pokazuju podaci nacionalne izborne komsije, dok je građevinski magnat Rodolfo Ernandez osvojio 47,3%. Oko 20 miliona ljudi je glasalo širom Kolumbije koja ima 50 miliona stanovnika.

U prvom krugu (29.5.) osvojio je 40% glasova, znatno više od drugoplasiranog Rodolfa Eernandeza, kojeg je podržalo 28% birača.

Dva puta je već Gustavo Petro učestvovao u trci za predsedničku dužnost - i ovaj put je uspeo - posaće prvi kolumbijski predsednik iz nekog levog bloka.

Tokom skoro 140 godina postojanja te južnoameričke republike, predsednici su uvek bili ili konzervativni ili liberalni političari.

Za razliku od brojnih drugih zemalja Latinske Amerike u kojima leve stranke već decenijam igraju ključnu ulogu na političkoj sceni, većina birača u Kolumbiji - koja danas ima preko 50 miliona stanovnika - je bila i ostala skeptična prema levičarskim idejama. Jednostavno su prevelike strahote koje su za sobom ostavile razne gerilske grupe, koje su Kolumbiji od sredine 20. veka pokušavale da uz pomoć sile nametnu kolektivističke ideologije.

Pre svih Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, poznatiji po skraćenici FARC, koja je 2016. s vladom sklopila krhki mirovni ugovor. I baš zbog toga je još veće iznenađenje da je sad jedan bivši gerilac favorit za predsednika.

Predsednička palata u Bogoti

Ekonomista, odbornik, gerilac, diplomata

Kao sin jednog učitelja, Gustavo Petro je studirao na jednom privatnom univerzitetu i stekao zvanje diplomiranog ekonomiste.

Još kao tinejdžer se priključio gerilskom pokretu M-19, koji je osnovan 1970. – nakon što je kandidat leve platforme Alianza Nacional Popular, Gustavo Rohas Pinila, poražen na izborima, i to, kako se sumnjalo, zahvaljujući izbornoj prevari.

Od tog trenutka je Petro vodio takoreći dvostruki život. Službeno je 1980. stupio na dužnost u gradu Zipakuira u centralnoj Kolumbiji, kasnije je postao i gradski odbornik. Paralelno je u M-19 bio Coronel Aureliano - ime koje je sebi dao po uzoru na figuru iz romana „100 godina samoće” čiji je autor Gabrijel Garsija Markes, zemljak i idol, dobitnik Nobelove nagrade za književnost.

U tim vremenima je M-19 počinio brojne zločine, između ostaloga otmice, ubistva i napade na vojne i policijske ustanove. Petro je 1985. uhapšen zbog ilegalnog posedovanja oružja, mučen i osuđen na 18 meseci zatvora zbog učešća u zaveri. Kada je M-19 1990. položio oružje i transformisao se u političku stranku Alianza Democrática M-19, Petro je postao poslanik u parlamentu.

Ali na izborima 1994. nije prošao. Nakon što je primio pritnje smrću, Petro je 90-ih bio diplomata u Belgiji. Nakon povratka u Južnu Ameriku, ponovno je ušao u parlament. Najpre kao poslanik, a onda i kao senator. Postao je poznat nakon što je razotkrio veze tadašnjeg predsednika Alvara Uribea s desničarskom terorističkom organizacijom AUC.

Bogota

Gradonačelnik Bogote sa 7,8 stanovnika

Verovatno zahvaljujući upravo tom uspehu, 2010. je bio predsednički kandidat umerene lijeve stranke PDA (Polo Democrático Alternativo), ali je poražen već u prvom krugu.

Dve godine kasnije je pobedio na izborima za gradonačelnika Bogote - zalagao se za strože kontrole oružja u glavnom gradu, za jačanje javnog prevoza, osnovao sekretarijat za žene, te nadležnu službu za LGBTI-zajednicu. Pre svega je socijalnim programima pružao pomoć siromašnijim slojevima stanovništva.

Neko vreme ga je sud suspendovao zbog nepravilnosti vezanih uz zbrinjavanje otpada. Jedan drugi sud je pak presudio da se radilo o sitnom prijestupu i on je do kraja odradio svoj mandat. Sve u svemu, čini se da su ga stanovnici Bogote imaju u dobrom sećanju, gotovo polovinu glasova u Bogoti je na prvom krugu predsedničkih izbora osvojio upravo bivši gradonačelnik.

Socijaldemokratski kandidat

Na predsedničkim izborima 2018. Gustavo Petro je poražen u drugom krugu od aktualnog i veoma neomiljenog predsednika Ivana Dukea. Petro na izbore izlazi s umerenim levim izbornim programom. Odustao je od ideje ustavne reforme. Cilj mu je da „oslabi" model tržišne liberalne privrede – i to uz pomoć visokih poreza preduzećima, a osim toga želi da ograniči i ekološki štetnu eksploataciju rudnog blaga.

Tokom njegovog predsedničkog mandata neće biti nacionalizacije privatnog vlasništva. Na to se pred TV-kamerama obavezao kod javnog beležnika. To doduše nije pravno obvezujući potez, ali je signal jasan: on ne želi da stvara jaz u društvu, već da ujedini Kolumbiju. "Kolumbiji ne treba socijalizam, već demokratija”, rekao je Petro.

Izbori

Da li će ga sustići sopstvena prošlost?

Više od 40 posto birača je očigledno oprostilo Petru njegovu prošlost u oružanoj borbi protiv države. No, Kolumbija još uvek nije procesuirala stotine zločina počinjenih od strane M-19, zločina koje je možda i Petro počinio ili u njima učestvovao.

Kolumbijski novinar Fransoa Rože Kavard to želi da promeni - zajedno s advkatima je kaže skupio dokazni materijal za 40 raznih zločina – kako bi podigli tužbe.

Samo dan nakon pobede Gustava Petra u prvom izbornom krugu, Vrhovni sud Španije je dozvolio podizanje optužnice koja ga tereti da je 1981. učestvovao u otmici španskog novinara Fernanda Gonzalesa Paćeka, koji je preminuo 2014. „Garantujem da povod za tu tužbu nije politička kalkulacija", rekao je Kavard na kolumbijskom radiju.

