Kako je zabranjen „Palestinski kongres“ u Berlinu

„Palestinski kongres“ je trebalo da traje tri dana i organizatori su ga najavili nadležnim službama već odavno, ali sve do dana početka prošlog petka (12. april) se držalo u tajnosti gde će biti održan.

Naziv kongresa je bio „Optužujemo“ – aluzija na otvoreno pismo koje je Emil Zola 1898. napisao zbog skandala u nameštenoj optužbi protiv francuskog oficira jevrejske vere Alfreda Drajfusa.

U ovom slučaju, učesnici optužuju svetsku javnost što nemo posmatra sudbinu Palestinaca i podržava Izrael – uključujući nemački izvoz oružja u tu zemlju.

Organizatori su bili propalestinska udruženja, među njima i upitno udruženje „Glas Jevreja za pravedan mir na Bliskom istoku“ koja je do sad primećena ne samo izjavama protiv Izraela, nego i po antisemitskim ispadima.

Kad je konačno objavljeno kako će kongres biti održan u Berlin-Tempelhofu, spremna je bila i policija sa oko 900 pripadnika, a organizatori su upozoreni da se neće trpeti nikakvi izgredi, antisemitističke parole i optužbe protiv Izraela za navodni genocid kako se već čulo od nekih propalestinskih organizacija.

Odlučan postupak policije

Kongres je počeo popodne i već je trajao dva sata kad se učesnicima kongresa preko videa obratila „osoba kojoj je u Njemačkoj zabranjen javni nastup“ – kako je kasnije objavila berlinska policija.

Policajci su brzo reagovali, prekinuli su video-vezu, objavili da se skup prekida i tog i sledeća dva dana, a oko 250 učesnika pozvano je da napusti dvoranu.

Zvanični izvori nisu naveli o kojoj je to „zabranjenoj“ osobi reč, ali nemački mediji objavljuju kako je to Salman Abu Sita, 80-godišnji palestinski aktivista i naučnik koji je i lično doživeo Nakbu – „katastrofu“ kako to zovu Palestinci. Tako zovu proterivanje Palestinaca tokom rata 1948. godine, kada se uspostavljao Izrael.

Abu Sita je objavio preko 400 radova na temu prava Palestinaca da se vrate na svoja imanja, bio je i član Palestinskog nacionalnog veća.

Sve to zapravo ne bi bio razlog zabrane javnog nastupa u Nemačkoj da prošlog oktobra, kad je počeo napad Hamasa na Izrael, Abu Sita nije izjavio da bi, da je mlađi, i sam učestvovao u napadu.

Ubrzo se javio i bivši ministar finansija Grčke Janis Varufakis, tvrdeći da su i njemu Nemci zabranili ne samo da otputuje u Nemačku, već su mu zabranili svaki nastup – uključujući i onlajn-učešće na kongresu.

Zloupotreba slobode u Nemačkoj

Nakon intervencije policije je i nemačka ministarka unutrašnjih poslova Nensi Fezer pohvalila je postupak službenika: „Ispravno je i neophodno što je policija Berlina strogo intervenisala kod takozvanog Palestinskog kongresa'. Nećemo trpeti nikakvu islamističku propagandu i nikakvu mržnju protiv Jevreja“, napisala je na društvenim mrežama.

I Štefan Veh iz berlinskog sindikata policije u tome vidi „jasnu poruku onima koji zloupotrebljavaju našu demokratiju ili sumnjaju u sposobnost policije glavnog grada“, kaže u saopštenju. „Ko želi da koristi naše demokratske kapacitete, taj mora da se drži pravila i zakona.“

A pravila i zakoni su bili na kušnji i u subotu: organizatori kongresa su zbog raspuštanja manifestacije organizovali proteste na kojima se okupilo oko dve hiljade ljudi.

I tu je protest pred „Crvenom većnicom“ u centru Berlina počeo mirno i tek skandiranjem, ali to nije tako ostalo. Šetnja je krenula kroz čuvenu berlinsku aveniju Unter den Linden i na začelju povorke je došlo do sukoba sa policijom. Tri demonstranta su uhapšena, a u pripremi su bile policijske snage i širom grada.

Protivzakonita zabrana?

No ni tu nije kraj: organizatori „Palestinskog kongresa“ u Berlinu nameravaju da preduzmu pravne korake protiv policije koja je, po njihovom mišljenju, „protivzakonito“ i „neprimereno“ raspustila tu manifestaciju.

Njihova pravnica, Nadija Samur, tvrdi da su bile moguće i bitno blaže mere, a „svaki pokušaj zaštite ovog okupljanja je torpedirala policija“.

Tvrdi da se na kongresu nisu čule „nikakve kažnjive izjave“ – što je priznala i policija, a njihova pravnica takođe tvrdi da organizatorima „nije bilo poznata zabrana javnog nastupa“ za Salmana Abu Situ i kako im je to saopšteno tek uoči početka kongresa.

No očito su i organizatori slutili da će s tim govornikom biti problema: on živi u Velikoj Britaniji i zapravo je trebalo da dođe u Berlin na ovaj kongres, ali umesto toga je radije priređena video-veza.