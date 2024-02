Berlinale i antisemitizam

„No Other Land“ osvojio je nagradu za dokumentarni film i govori o raseljavanju Palestinaca na Zapadnoj obali. Jedan od režisera filma, Palestinac Basel Adra, u svom govoru je rekao: "Vrlo mi je teško da slavim dok desetine hiljada mojih sunarodnika u Gazi bivaju ubijeni od strane Izraela."

On je takođe apelovao na Nemačku da više ne isporučuje oružje Izraelu. Za to je dobio aplauz.

Korežiser, izraelski novinar Juval Abraham, govorio je o "apartheidu" na Zapadnoj obali.

Basel Adra i Juval Abraham Foto: Cathrin Bach/IMAGO

Kasnije tokom ceremonije, kada je dokumentarni film "Direct Action" nagrađen u drugoj kategoriji, reditelj Ben Rasel (SAD) rekao je u svom govoru:

"Naravno da se takođe zalažemo za život. Prekid vatre sada! Naravno da smo protiv genocida. Solidarišemo se sa svim našim saborcima“. Za to je dobio aplauz. Rasel je tokom dodele nagrada nosio takozvanu palestinsku maramu.

Ben Rasel i Gijom Kajo Foto: Nicole Kubelka/Future Image/IMAGO

Nekoliko članova žirija je nosilo na leđima papire na kojima je pisalo „Primirje odmah“.

Francuska rediteljka Mati Diop u svom govoru nakon što je dobila glavnu nagradu Berlinala, Zlatnog medveda - rekla je na kraju „Solidarišem se sa Palestinom". Ulsedio je Aplauz. Teško je utvrditi da li je prvenstveno bio namenjen ovoj rečenici.

Jedina osoba koja se setilamasakra Hamasa i pozvala na oslobađanje izraelskih talaca bila je Marijet Risenbek iz uprave Berlinala. Inače, i ona za to je dobila aplauz. Ali to je bilo na početku dodele nagrada, u vreme kada se nije moglo predvideti šta će se dalje desiti.



Oštre kritike stigle su na račun svega toga između ostalog i od člana Bundestaga Konstantina fon Noca (Zeleni). "To je jednostavno odvratno. Takvi nastupi su nepodnošljivi", napisao je fon Noc na platformi X.

Državna ministarka za kulturu Klaudija Rot najavila je istragu. „Zajedno sa gradonačelnikom Berlina Kajom Vegnerom i berlinskim Senatom, koji sa nama dele odgovornost za Berlinale, sada ćemo se pozabaviti događajima na dodeli nagrada“, rekla je političar Zelenih.

“Berlin ima jasan stav kada je reč o odbrani slobode. To takođe znači da Berlin čvrsto stoji na strani Izraela. U to nema sumnje", napisao je Vegner kao odgovor na pitanje javnog servisa rbb. "Puna odgovornost za duboku patnju u Izraelu i Pojasu Gaze leži na Hamasu. On ima moć da okonča ovu patnju oslobađanjem svih talaca i polaganjem oružja. Ovde nema prostora za relativizaciju. Očekujem mere od novog rukovodstva festivala Berlinala", rekao je gradonačelnik.

Klaudija Rot Foto: Jens Kalaene/dpa/picture alliance

Poslanici grada-pokrajine Berlina takođe su kritikovali izjave date na ceremoniji dodele nagrada na Berlinalu. Mnogi su na pitanje rbb-a rekli da se boje da bi filmski festival sada mogao pretrpeti političku štetu.

Kancelar Olaf Šolc osudio je izjave koje kritikuju Izrael. „Ovakvo jednostrano pozicioniranje ne može tek tako da ostane“, a kancelar takođe deli ovo mišljenje, rekla je zamenica portparola vlade Kristijane Hofman. Važno je u svakoj debati o ovoj temi imati na umu šta je pokrenulo ovu ponovnu eskalaciju sukoba – naime Hamasov napad na Izrael 7. oktobra 2023.

Centralni savet Jevreja u Nemačkoj pozvao je na konsekvence kada se radi finansiranje kulture. „Izjave protiv Izraela i Jevreja na nemačkim kulturnim manifestacijama postale je zastrašujuće redovna pojava“, rekao je predsednik Centralnog saveta Jozef Šuster za Bild-Cajtung.

„I opet i na Berlinalu mnogi politički odgovorni ljudi nisu imali hrabrosti da ustanu protiv aplauza za mržnju prema Izraelu.“

„Strahujem se da će Berlinale imati političke štete”

„Ovo sam doživela kao emotovni i moralni totalni pad”, komentarisala je političarka Zelenih Daniela Bilig. Poput nje, mnogi u publici, kako kaže, nisu aplaudirali u pomenutim trenucima tokom dodele nagrada.

"Osetila sam potrebu da nešto učinim - čak sam pomislila da ustanem i napustim publiku“, kaže ona.

Suprotno njenim nadanjima, niko na pozornici nije rekao ništa. "Bojim se da je Berlinalu nanesena politička šteta", rekla je ona. "To ostavlja vrlo gorak okus. Događaji su teško nasleđe za novu direktorku. Kulturna scena je sama sebi učinila medveđu uslugu“, kaže Bilig.

AntiIzraelski slogan na Instragramu Berlinala

Ljutnju je izazvala i antiizraelska objava na Instagram profilu Panorama-sekcije festivala koja je brzo izbrisana ali je kružila kao skrinšot na platformi X. Radi se sloganu „Free Palestina – From the River to rhe Sea" ("Oslobodite Palestinu - od reke do mora"). Ova rečenica znači da slobodna Palestina treba da postoji na području od reke Jordana do Mediterana – gde se sada nalazi Izrael. Odnosno - da Izrael ne treba da postoji.

Gradonaačelnik Berlina Kai Vegner Foto: APress/IMAGO

Berlinale se ogradio od objave. "Ove objave ne dolaze s festivala i ne predstavljaju stav Berlinala", stoji u saopštenju Berlinala objavljenom u nedelju uveče na Instagram profilu.

"Mi smo objavu odmah izbrisali i pokrenuli istragu o tome kako se ovaj incident mogao dogoditi“. Festival je najavio podnošenje krvične prijave protiv nepoznatih osoba.