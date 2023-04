Hašim Tači u Hagu: „Žao mi je žrtava, nisam kriv“

Odbrana bivših čelnika Oslobodilačke vojske Kosova Hašima Tačija, Kadrija Veseljija, Jakupa Krasnićija i Redžepa Seljimija odbacila je danas, 4. aprila, sve optužbe tužilaštva Specijalnog suda, koje je juče iznelo argumente za umešanost optuženih u ratne zločine i zločine protiv čovečnosti u periodu 1998/1999.

Oni se terete između ostalog i za ubistva, mučenja kao i nestanak civila u nekim delovima Kosova, ali i na severu Albanije.

Branilac Kiho: Hašim Tači nije umešan ni u jedan zločin

Advokat Hašima Tačija, Gregori V. Kiho tvrdi da on nije bio umešan ni u kakve ratne zločine. Prema njegovim rečima, u periodu za koji tužilaštvo tvrdi da su ovi zločini počinjeni, nisu postojale komandne strukture prema kojima se optuženi može smatrati odgovornim za zločine po komandnoj odgovornosti.

Tužilaštvo tvrdi da optuženi Tači, Veselji, Krasnići i Seljimi snose individualnu odgovornost i odgovornost po komandnom lancu za zločine - nad Srbima, Romima, Albancima i katolicima - koji su počinjeni jer osobe označene kao saradnici srpskih snaga i izdajnici. Optuženi se terete i za „udruženi zločinački poduhvat".

Advokat Kiho je opširno govorio i o kontekstu događaja 1998-99, rekavši da su „tužioci potpuno pobrkali kontekst događaja, jer su Vojska i policija Srbije i Jugoslavije bile te koju su počinile zločine tokom rata".

S druge strane, „OVK se sastojala od dobrovoljaca organizovanih na lokalnom nivou, koji su se borili da zaštite svoje domove i zemlju".

OVK su činili obični ljudi

„OVK su činili poljoprivrednici, učitelji, seljaci i obični ljudi, organizovani na lokalnom nivou, koji nikome nisu bili odovorni. Dolazili su i odlazili kada su hteli”, naglasio je on i dodao da je posle ofanzive srpskih snaga krajem 1998. godine OVK bila skoro uništena, mnogi njeni pripadnici pobegli su iz zemlje.

„Na Kosovu su počinjeni zločini, ali nije bilo sistematskog nasilja od strane OVK i nije postojala komandna struktura koja je kontrolisala sve snage OVK. Nasilje je rezultat nekontrolisanih radnji. Posle rata došlo je do obračuna i osveta".

Zločini srpske strane

Prema odbrani, ovi zločini su bili motivisani zločinima srpske strane.

Odbrana je citirala međunarodne izvore, prema kojima su srpske snage tokom rata ubile preko 12.000 Albanaca, nasilno proterale više od 800.000 Albanaca sa Kosova i raselile oko 500.000 drugih unutar zemlje.

Branilac optuženih Kiho je rekao da je tada postojala „jasna strategija Srbije za zločine nad Albancima”.

U tom kontekstu naveo je i izjave Vojislava Šešelja, koji je uoči bombardovanja tvrdio da će, ukoliko počnu bombardovanja, „verovatno jedan broj Srba stradati od NATO bombi, ali da Albanaca neće više biti na Kosovu".

Tači nije imao nikakvu stvarnu kontrolu

Prema rečima advokata Kihoa, Hašim Tači nije imao nikakvu stvarnu kontrolu nad postupcima različitih ljudi, jer nije postojala komandna struktura koja je kontrolisala sve pripadnike OVK.

Kako bi dokazao nemoć Hašima Tačija u sprovodjenju odluka, advokat je govorio i o dešavanjima u Rambujeu, gde Tači nije mogao da potpiše sporazum bez konsultacija sa regionalnim komandantima. To dokazuje da Tači „nije imao izvršnu vlast".

Tači je bio premijer na papiru, UNMIK je bio odgovoran

Odbrana tvrdi da Hašim Tači nakon završetka rata nije imao stvarnu izvršnu vlast na čelu prelazne vlade, jer je sva odgovornost za bezbednosnu situaciju i sve druge oblasti bila u rukama UNMIK-a.

Odmah posle rata zavladala je haotična situacija, jer je svako mogao da kupi uniformu OVK, da je zloupotrebi i počini zločine.

„Hašim Tači nije imao nikakvu zakonsku moć. On je u prelaznoj vladi bio premijer samo na papiru, jer je svu moć imao UNMIK", rekao je drugi njegov advokat, Luka Mišetić.

Odbrana je podsetila da je rat završen 9. juna 1999. Snage NATO su na Kosovo ušle 12. juna, dok je dan kasnije administracija UNMIK-a preuzela vlast prema Rezoluciji 1244 SB UN. Srpska vojska je 20. juna definitivno napustila Kosovo, dok je 21. juna potpisan sporazum o demilitarizaciji OVK i FARK-a. U to vreme Kosovo nije imalo ni sudove, ni policiju, ni institucije, ni zakone. U međuvremenu, hiljade proteranih Kosovara, ljudi kojima su ubijeni članovi porodica i kojima je sve uništeno i spaljeno, vratilo se kućama.

„Šta se u takvoj situaciji može očekivati osim osvete?", upitao je advokat, dodajući da su mnogi kriminalci zloupotrebili uniformu OVK i možda počinili nezakonite radnje. Ali za to se ne može kriviti Tači, koji u to vreme nije imao izvršnu vlast", rekao je on.

Tačijeva miroljubiva uloga

Odbrana je predstavila i mnoge video snimke i izveštaje međunarodnih organizacija na kojima je viđen Hašim Tači kako govori o miru, jednakosti i suživotu, gde se protivi proterivanju Srba i gde se zalagao za povratak Srba koji nisu bili umešani u zločine.

Advokat Luka Mišetić rekao je da Hašim Tači nije bio taj koji je kreirao politiku OVK i nije imao kontrolu nad OVK. Bio je na čelu Političke uprave, koja je imala za cilj da internacionalizuje rat i dobije podršku za OVK. Hašim Tači je držao konferencije za štampu, susretao se sa međunarodnim faktorima i angažovao se u političkoj podršci stranaca.

Advokati su nekoliko puta pominjali i vodeću ulogu Adema Demaćija u to vreme.

Sudnica u Hagu, 3.04.2023. Foto: Koen van Weel/AP/picture alliance

Žao mi je svih žrtava

Na kraju se oglasio i prvooptuženi Hašim Tači, koji je još jednom naglasio:

„Ja sam nevin! Osećam žaljenje i bol za sve žrtve, bez obzira na etničku ili versku pripadnost. Ali se pravda ne može utvrditi optužnicama protiv nevinih ljudi".

Što se tiče OVK, on je rekao da su je sačinjavali obični ljudi koji su želeli da zaštite svoje domove i porodice, dok su na drugoj strani bile oružane snage - vojska, policija i paravojne snage. Prema Tačiju, OVK nije bila formirana da čini zločine, već da zaštiti sebe i svoje domove.

„Otpor je imao za cilj slobodu i demokratiju. Građani Kosova nisu hteli rat, rat im je nametnut. Uradili su ono što bi svaki slobodoljubivi narod uradio", rekao je on i dodao da je „danas srećan što je Kosovo država za sve, bez obzira na etničku pripadnost".

U ovom procesu, prema njegovim rečima, vratićemo se na period od pre 25 godina.

„Sećanje je zamagljeno, i sada nesitinitim tvrdnjama pokušavaju da zamagljuju i istinu. Ali, mi imamo dokaze koji potvrđuju tu istinu", rekao je on i dodao da mu je žao što medju nama više nisu Medlin Olbrajt, Robin Kuk, Ričard Holbruk, De Melo, Ibrahim Rugova, Fehmi Agani i Adem Demaći.

„Oni bi svedočili u moje ime da nisam kriv za ove optužbe", naglasio je on.

Tači je rekao „borili smo se za slobodu, ali bez pomoći SAD i međunarodne zajednice nikada ne bismo bili slobodni".

„Uklanjanje crne mrlje"

Poseban deo svoje izjave Tači je posvetio izveštaju bivšeg poslanika Evropskog parlamenta iz Švajcarske Dika Martija. On je rekao da je odmah po usvajanju ovog izveštaja u Savetu Evrope, sam zatražio od međunarodne zajednice da ispita navode u vezi sa trgovinom organima i žutom kućom.

„Međunarodna zajednica mi je rekla da treba stvoriti poseban sud za uklanjanje ove crne mrlje. Mi smo to prihvatili i sada ceo svet zna da nije bilo trgovine organima i da žuta kuća nikada nije postojala. Mi ovde i svi Albanci smo oslobođeni ove optužbe. A ja očekujem da ću biti oslobođen svih drugih optužbi", naglasio je Hašim Tači i dodao da „veruje u pravdu, mir i jednakost".

Nastavak procesa

Proces se nastavlja iznošenjem izjava odbrane ostalih optuženih Kadrija Veselija, Jakupa Krasnićija i Redžepa Seljimija.

Proces u predmetu „Tači i drugi" biće nastavljen 5. aprila. Zatim slede ročišta 11, 12, 13, kao i 17, 18, 19. i 20. aprila, kada se očekuje dolazak prvih svedoka tužilaštva povodom optužbi za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti.

