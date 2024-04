Glasanje u Savetu Evrope: rejting Srbije pao na niske grane

Odluka Parlamentarne skupštine Saveta Evrope o podršci članstvu Kosova u toj organizaciji naišla je na očekivano nezadovoljstvo srpskih vlasti. Državni vrh Srbije je inače već upozoravao da postoji snažna podrška tom potezu, i stoga se ne može reći da je odluka predstavljala neko veliko iznenađenje.

Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić ocenjuje da je takva odluka „dan srama u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope, jer je preporučeno članstvo za nešto što nije država“, ali će, kaže, „Srbija nastaviti borbu da ta odluka ne bude usvojena na Komitetu ministara 16. maja“.

Šta kaže vlast, šta deo opozicije?

Šef delegacije Srbije u Savetu Evrope Biljana Pantić Pilja naziva sramnom takvu odluku i kaže da je „ta institucija na ovaj način pogazila sve norme međunarodnog prava, i da je zbog toga sada otvorena Pandorina kutija“.

Kandidat za premijera nove srpske vlade Miloš Vučević kaže da je „ono što smo videli u Strazburu nastavak festivala licemerja i još jedan ekser u mrtvački sanduk međunarodnog prava. Što se tiče finalne faze u Komitetu ministara, nemamo mnogo manevarskog prostora, ali ćemo se boriti“.

Parlamentarna skupština Saveta Evrope osramotila se kao nikad u istoriji, podržavši preporuku za prijem Prištine u tu međunarodnu organizaciju, poručio je i direktor Kancelarije za KiM Petar Petković.

Reagovali su i pojedini opozicioni lideri. Predsednik Narodnog pokreta Srbija Miroslav Aleksić tako ocenjuje da je usvajanje predloga o prijemu Kosova u Savet Evrope „posledica pogubne politike Aleksandra Vučića i prihvatanja francusko-nemačkog plana i Ohridskog aneksa. Sve ovo što se dešava u Savetu Evrope je veliki test i pitanje za EU i SAD da li su spremni ovakvim presedanom da se odreknu međunarodnog poretka kakav su gradili nakon Drugog svetskog rata“, dodao je Aleksić.

„Dolazi na naplatu sva bahatost“

Odluka o preporuci za članstvo Kosova u Savetu Evrope je na neki način „rezultat veoma loših odnosa Srbije i zemalja Evropske unije koje insistiraju na normalizaciji odnosa Srbije i Kosova“, ističe za DW Jelica Minić, predsednica Evropskog pokreta u Srbiji.

„Mislim da dolazi na naplatu sva bahatost u komunikaciji sa zvaničnicima EU. Zatim su tu događaji u Banjskoj, koji su radikalno promenili situaciju na štetu Srbije, a tu možemo čak dodati i rezoluciju o Srebrenici. To su sve poruke vlastima u Srbiji da je rejting Srbije u međunarodnoj zajednici dramatično pogoršan“, kaže Jelica Minić.

Jelica Minić: Mislim da dolazi na naplatu sva bahatost u komunikaciji sa zvaničnicima EU Foto: U. Sabljaković

„Srbija se oslanja na Rusiju i Kinu, i vlasti to tako predstavljaju građanima, ali mislim da ni Rusija ni Kina nemaju neke prejake motive da žrtvuju neke svoje interese zbog Srbije. Rusija je već pokazala nakon posete Vučića Francuskoj da negativno reaguje na svako približavanje Srbije EU. Kada se sve to sabere, plus izbori koje su svi zabeležili kao neregularne, to je rejting Srbije spustilo na izuzetno niske grane“, ocenjuje naša sagovornica.

Srbija insistira na tome da je dobila obećanje da oko tog članstva ne može biti razgovora bez formiranja Zajednice srpskih opština. Jelica Minić kaže da je „sasvim moguće da je bilo i takvih obećanja, ali je očigledno, imajući u vidu sve što se dešava u Srbiji i u njenoj spoljnoj politici, da oni smatraju da ne moraju da vode računa da će se to uslovljavanje do kraja i ispuniti. Doduše, navodi se da će se u tom periodu nakon prijema vršiti nadzor nad ponašanjem Kosova, i da će se verovatno insistirati da ispune svoje obaveze“, smatra Minić.

Šta bi doneo izlazak Srbije iz Saveta Evrope?

Pojedini opozicioni lideri skreću pažnju na činjenicu da se Srbija Ohridskim sporazumom obavezala da neće sprečavati ulazak Kosova u međunarodne organizacije, i da stoga ova odluka ne predstavlja veliko iznenađenje. Tako zaista i piše u Ohridskom sporazumu, primećuje Jelica Minić, iako predsednik Vučić tvrdi da ga on nije potpisao, ali ga je ipak prihvatio.

„To se sada smatra pravno validnim i Srbija nema pravo da sprečava Kosovo da uđe i u Savet Evrope, UNESKO, Interpol. Što se tiče svih građana Kosova i zaštite srpskog nasleđa, bolje je da Kosovo učestvuje u tim međunarodnim institucijama. Srbija ističe da je za nju crvena linija članstvo Kosovo u Ujedinjenim nacijama, tako da ovoliko dizanje tenzija oko članstva u Savetu Evrope kao da služi da se skrene pažnja sa stvari koje su neizbežne“, navodi Jelica Minić.

Srbija je već više puta upozorila da može prekinuti članstvo u Savetu Evrope ukoliko se Kosovu omogući da uđe u tu organizaciju. Po rečima naše sagovornice „time bi Srbija samo sebi nanela štetu. Postoji mnogo programa, politika, finansijskih podsticaja, i Srbija bi bukvalno sebi presekla sve te puteve ukoliko bi izašla iz Saveta Evrope“, zaključuje Jelica Minić.