Američka „gerijatrija“: Da li su Bajden i Tramp prestari?

Džo Bajden i Donald Tramp nisu jedini – niz vodećih političara u SAD je u ozbiljnim godinama. Neki posprdno govore o „gerijatriji“ koja vodi zemlju i pitaju se da li su oni za to uopšte sposobni.

Mič Mekonel (81) je nešto poput inventara u američkom Senatu – onde je od 1985. godine. Iz njegovih prethodnih nastupa nije jasno koliko dugo ovaj vođa republikanskih senatora još misli da se bavi visokom politikom.

Nedavno je u svom Kentakiju na konferenciji za štampu upitan da li će se ponovo kandidovati. Asistentkinja mu je prvo ponavlja pitanje, sledilo je četrdeset mučnih sekundi tišine i onda je Mekonel slabašno rekao „okej“. Posle su mu pomogli da izađe iz sale.

Mekonelov tim je potom saopštio da je senator još uvek malo odsutan posle potresa mozga, te da je to navodno uobičajeno. U martu je pao, ni to mu nije prvi put. Ovom političaru je nadenut nadimak turtle (kornjača).

Njegova demokratska koleginica Dajen Fajnstin (90), najstarija u Senatu, već dugo je zaboravna i ima problema sa koncentracijom. Često na sednicama neko mora da joj došapne kako da glasa.

Vreme za smenu generacija?

„Senat je sada najprivilegovaniji starački dom u državi“, kaže Niki Hejli (51) koja će se boriti da postane predsednička kandidatkinja Republikanaca. „Mič Mekonel je imao ogromna postignuća. Za to zaslužuje pohvale. Ali čovek mora da zna kad je dosta“, rekla je ona za Foks njuz.

Hejli je jedna od retkih koja kampanju zasniva i na zahtevu da dizgine preuzme mlađa generacija. Zalaže se da predsednički kandidati stariji od 75 godina prolaze test duhovnih sposobnosti.

Time cilja Donalda Trampa (77), favorita za republikansku nominaciju. Džo Bajden (80) već je najstariji predsednik ikada. „Bajden nikako neće izdržati drugi mandat“, kaže Hejli.

Ukoliko bi Bajden naredne godine opet pobedio i ostao u Beloj kući do kraja mandata, imao bi već 86 godina.

Većina birača takođe smatra da su Bajden i Tramp prestari za još jedan mandat. U ispitivanju Asošiejted presa, 77 odsto Amerikanaca kaže da će godine biti problem za Bajdena, a 51 odsto isto kaže za Trampa. Pri tome, birači Demokrata i Republikanaca su daleko blaži prema onome ko je u njihovom taboru.

U dobroj formi za svoje godine

Tom viđenju se suprotstavlja Džej Olšanski, istraživač starosti sa Univerziteta u Čikagu. On obojicu političara naziva „superejdžerima“ – ljudima koji su, uprkos godinama, još uvek u dobroj psihičkoj i fizičkoj formi.

Bajden se još bavi rekreacijom i skoro da ne uzima lekove. „Nema indicija da duhovne sposobnosti popuštaju. Mada, mnogi teže da njegovo zamuckivanje tumače tako. On deluje krhkije od Trampa, ali deo razloga je u telesnoj masi“, kaže Olšanski.

Ovaj naučnik misli da bi testiranje političara u određenim godinama bilo paušalno i neopravdano.

Bolje je, kaže, ukoliko bi političari koji imaju kognitivne probleme ili bolesti opasne po život to otvoreno priznali javnosti. Ali, na to ih niko ne može naterati. „Ipak, kad neko ko bi da postane predsednik ima probleme sa kognitivnim funkcijama, onda bismo mi kao birači to videli“, dodaje Olšanski.

Naposletku, iako većina birača smatra da su favoriti za Belu kuću prestari, godine neće biti odlučujući faktor, kaže politikolog Kajl Kondik sa Univerziteta Virdžinije.

„Birači imaju mnogo ideja o tome kakav kandidat treba da bude. Ali na kraju ne glasaju u skladu sa njima“, kaže Kondik i dodaje: ima mnogo bitnijih faktora od godina.

nr (ard)

