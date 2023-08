Tramp je popularan, uprkos svemu

Pompezno je bivši američki predsednik Donald Tramp za ponedeljak najavio konferenciju za novinare u svom golf-klubu u Nju Džersiju. Trebalo je da tu konačno predstavi „dokaze“ da je na izborima 2020. pokraden u saveznoj državi Džordžiji. I da je u toj državi prošle sedmice nepravedno optužen.

A onda je konferencija za medije lakonski otkazana. Tramp je saopštio da su ga advokati odgovorili od toga da pred kamerama maše papirima, a on će ih, tvrdi, predstaviti tokom suđenja.

Tu predstavu u neverici posmatraju i vodeći republikanci u Džordžiji. Prošle sedmice je republikanski guverner Brajan Kemp na društvenim mrežama još jednom napisao:

„Nije bilo prevare na izborima 2020. u Džordžiji. Skoro tri godine se nije našao niko ko bi pod zakletvom pred sudom bio u stanju da priloži dokaze za prevaru.“

Pa opet, to ne znači da su Republikanci u Džordžiji u velikom sukobu sa Trampom. Jer, i Kemp se u drugom delu svog tvita vratio partijskoj liniji: „2024. je na kocki budućnost naše zemlje i to mora da bude naš fokus“, napisao je on, misleći na iduće predsedničke izbore.

Demokrate se nadaju da će ga saplesti

Tramp je ogromni favorit da dobije republikansku nominaciju za revanš protiv aktuelnog predsednika Džoa Bajdena. Ali, mnogi republikanci se pitaju da li je on pravi izbor. Da li će, ipak, u jednom trenutku izgubiti popularnost?

Tome se svakako nadaju Demokrate. Oni su u januaru 2021. pokrenuli drugi impičment protiv Trampa, iako su znali da neće proći.

Ideja je bila da slike upada u Kapitol budu pred očima običnih Amerikanaca i tako ih odvrate od Trampa. Kao i očajnički pokušaji bivšeg predsednika da na sve načine ospori rezultat izbora koje je izgubio.

Ali, sve je ispalo obrnuto. Trampa su optužbe samo učvrstile kao idola mnogih Amerikanaca. Kako sada stvari stoje, u novom duelu sa Bajdenom trka bi bila izuzetno tesna. Veliki povratak Trampa u Belu kuću sasvim je moguć.

Demokrate više nemaju osnova za nadu da bi procesi protiv Trampa – što na saveznom nivou, što u Džordžiji – mogli da uplaše bilo kojeg njegovog birača. Jer, postoji niz razloga što Tramp ima gotovo fanatičnu podršku ogromnog broja ljudi.

Bajden odbija birače

Glavni razlog sedi u Beloj kući i preziva se Bajden. Duboka uverenost da njegova politika šteti Sjedinjenim Državama prevazilazi uobičajeno Trampovo glasačko telo.

Mnogi Amerikanci pripisuju Bajdenovoj administraciji „nekontrolisano doseljavanje“, visoku stopu kriminala u gradovima, inflaciju, osećaj da se država ponaša kao tutor prema građanima, vrtoglave izdatke za rat u Ukrajini. Nezadovoljstvo Bajdenom već zadire i u biračko telo Demokrata.

Džo i Hanter Bajden Foto: Patrick Semansky/AP/picture alliance

Jedna anketa agencije Rojters otkriva da petina ljudi koji su 2020. glasali za Bajdena sada kaže da nije sigurna da će opet tako glasati.

Konzervativni birači ionako se drže devize: Bajden mora da ode! A kada trezveno sebi postave pitanje ko je taj ko ima najveće šanse da pobedi Bajdena, dolaze do odgovora da je to upravo Tramp.

Mnogi cene i Trampove poteze tokom mandata. Postavio je rekordan broj konzervativnih sudija, troje ih je dodao samo Vrhovnom sudu što je bitno izmenilo odnose snaga u Americi.

Tokom Trampove vladavine, smanjena je zavisnost SAD od uvoza energije, sniženi su porezi, otvarana radna mesta, nije započet nijedan novi rat i podsticano je pomirenje Izraela i arapskih suseda. Prema ubeđenju mnogih, Tramp nije samo pričao – nego i delao.

Dvostruki aršini?

Tu je i pitanje dvostrukih aršina. Republikance ništa toliko ne nervira kao gresi predsednikovog sina Hantera Bajdena, za koje krive i njegovog oca koji navodno podržava dubiozne i prljave poslove.

Trampove fanove živcira i to što su i u Bajdenovoj garaži pronađena poverljiva dokumenta koja nije smeo da nosi kući. Pa ipak, Bajden nije uvaljan u katran i perje poput Trampa. Zato se i procesi protiv Trampa vide kao indicija da je pravosuđe postalo politički instrument.

Sve to zajedno je Trampov politički kapital i pancirna košulja protiv svake kritike, pa i sudskog procesa.

Naredne sedmice su na programu dva događaja koji bi, makar malo, mogli da naštete Trampovim šansama. U sredu se republikanski izazivači predstavljaju u debati na Foks njuzu, pa postoji mogućnost da neki od njih zablista.

U petak ističe rok da se optuženi Tramp lično javi u sud u Džordžiji – šta ako Tramp tamo bude uslikan kao obični kriminalac? Jer, u Džordžiji su kamere u sudnici dozvoljene, za razliku od dosadašnjih postupaka protiv Trampa.

Bivši predsednik biće na optuženičkoj klupi. Da li će te slike pokolebati na njegove fanove? Iskustvo kaže da neće.

