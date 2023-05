Florijan Biber: „Neće biti sukoba punih razmera na Kosovu"

Gospodine Biber, kolika je zabrinutost da bi ovaj sukob mogao dalje da eskalira?

Florijan Biber: Mislim da moramo imati na umu da je verovatnoća da jedinice srpske vojske pređu granicu sa Kosovom izuzetno mala, s obzirom da je na Kosovu na snazi mirovna operacija Kfora pod međunarodnim mandatom i pod vođstvom NATO. Tako da mislim da je verovatnije da će se ponoviti ova vrsta sukoba koje smo videli juče (29.maja), ako ne dođe do deeskalacije i kosovske i srpske vlade. I mislim da je to pravac u kojem se kreće uticaj međunarodnih aktera. Ali ovo je samo po sebi veoma destabilizujuće i za Kosovo i za ceo region. Tako da mislim da nećemo videti, neku vrstu sukoba punih razmera. Ali ono što se sada dešava već ima posledice po obe zemlje.

Leposavić, 30.05.2023. Foto: Milicia Andrić-Rakić/DW

DW: Zašto je većina kosovskih Srba bojkotovala prošlomesečne lokalne izbore kada je to značilo da etnički Albanci preuzimaju kontrolu nad opštinama? Da li to znači da su sami iskopali rupu…?

Florijan Biber: Mislim da je poenta da tim institucijama i izabranim gradonačelnicima zaista nedostaje demokratski legitimitet. Izlaznost je bila znatno ispod 10 odsto. U nekim slučajevima, kao što je grad Zvečan, izlaznost je bila oko 3 odsto. Dakle, bukvalno oko 100 ljudi je glasalo za gradonačelnika tog grada. No, Srbi su bojkotvali izbore delom po nalogu Beograda. Insistirali su da se prvo formira Zajednica srpskih opština - to je deo sporazuma između Srbije i Kosova. A Kosovo je forsiralo te izbore, jer od jeseni, otkako su Srbi otišli, nije bilo lokalno izabranih, legitimnih vlasti. Dakle, u tom smislu imamo pat situaciju. EU je pre nekoliko meseci hvalila sporazum između Srbije i Kosova. Ali, ispostavilo se da je prilično bemislen, i to je ono što sada vidimo u praksi. Dakle, na neki način su EU, a i SAD izgubile svoje liderstvo u pokušaju da pregovaraju o pravom putu unapređenja odnosa između dve zemlje.

Aleksandar Vučić Foto: Armend Nimani/AFP

DW: Možete li da objasnite kakvu ulogu kosovski Srbi imaju u unutrašnjoj politici Srbije?

Florijan Biber: Ne igraju oni veliku ulogu u unutrašnjoj politici Srbije, ima ih samo nekoliko desetina hiljada. Pre je obrnuto, da Srbija, i konkretno predsednik Vučić, imaju veliku kontrolu nad srpskom zajednicom na Kosovu. Dakle, dok su mnogi kosovski Srbi bili frustrirani koracima kosovske vlade, skoro potpuni bojkot izbora je takođe bio posledica straha, jer je Srpska lista na severu pod kontrolom Beograda, ima snažnu kontrolu kroz neku vrstu podzemlja, kriminalnog podzemlja i bezbednosnih struktura. Dakle, to znači da predsednik Srbije Aleksandar Vučić ima potpunu kontrolu na severu Kosova i daje vrlo malo prostora lokalnim Srbima da artikulišu svoje političke probleme.

Florijan Biber je profesor istorije i politike jugoistočne Evrope na Univerzitetu u Gracu

