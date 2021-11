Fajront u osam

U pet do osam konobar jedne od omiljenih kafana u Nišu „Meze“ ljubazno prilazi gostima: „Molim Vas, naše radno vreme upravo ističe. Radimo do osam.“ Bez mnogo polemike, gosti kupe stvari sa kafanskog stola i oblače jakne. Dogovaraju se gde će popiti kafu i piće posle večere.

Niš je poznat po velikom broju kafana i kafića i nema ulice u kojoj ovakva mesta nisu svakodnevno puna. Od pre četiri nedelje to se promenilo.

Od kraja oktobra potrebne su kovid-propusnice za večernji boravak u ugostiteljskim objektima. Na početku su bile potrebne od 22 časa i većina kafića i restorana je radno vreme prilagodila tome, ali je od prošle sedmice to pomereno na 20 časova.

To je podelilo i građane i ugostitelje, a ove potonje stavilo pred novi problem. Vlasnik pomenute niške kafane „Meze“ nije imao mnogo izbora.

Đorđe Milojević zatvara u 20 časova

„Odlučili smo se da skratimo radno vreme jer mi je osoblje nevakcinisano. Od 17, 18 zaposlenih, imamo tri vakcinisana radnika, i još nekoliko njih koji su preležali koronu“, kaže nam Đorđe Milojević. „Nismo želeli da odvajamo goste, vakcinisane od nevakcinisanih, mislim da je to ružno, ali stoji i taj problem nedostatka radnika koji mogu da rade posle 20h.“

Broj prekršajnih naloga nije veliki

Kafana sa više od trideset stolova pokušala je poslednjeg vikenda da radi duže, sa kovid-propusnicama te su svi zaposleni testirani i na ulaz su postavljena dva kovid-redara. Ali, komunalna policija je izbrojala deset osoba više od dozvoljene 93 za tu kvadraturu.

„Ispraznili su sve, došla je interventna i zatvorila nas na 24 sata. Bilo je baš ružno, vrlo sam razočaran. Posebno što je cilj ovih mera bio da u lokalu svi budu vakcinisani. Tada sam odustao od namere da radim sa kovid-propusnicama“, objašnjava Milojević. Još ne zna kolika ga novčana kazna čeka za taj prekršaj.

Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu nije znalo da navede koliko je takvih slučajeva bilo u Srbiji jer, kažu, statistiku vodi svaka lokalna samouprava za sebe.

Komunalna policija redovno kontroliše lokale

U upravi Beograda su za DW odgovorili da su između 23. oktobra i 17. novembra izdata 42 naloga protiv gostiju bez kovid-sertifikata, i samo dva prekršajna naloga ugostiteljima. Kažnjeno je i 14 kovid-redara zbog nepoštovanja mera lične zaštite.

Niška komunalna policija sa sanitarnom inspekcijom dnevno prekontroliše tek desetak ugostiteljskih objekata koji rade posle osam uveče. Koordinator ove službe Dejan Kovačević kaže da su samo u jednom od njih izdali prekršajne naloge. „Izdat je prekršajni nalog preduzetniku u iznosu od 150.000 dinara, kovid-redaru u iznosu od 30.000 i dva prekršajna naloga za fizička lica, po 5.000 dinara“, kaže Kovačević.

Prete otkazi

Ako samo u Nišu ima oko 550 ugostiteljskih objekata, niška kafana „Meze“, koja zatvara ranije, nije usamljen slučaj. To potvrđuje i Bojan Mitić, predsednik niškog Udruženja ugostitelja koji kaže da u tih 550 objekata ima oko 6.000 radnika, i da se većina još nakon prve uredbe Vlade opredelila za skraćenje radnog vremena kako se ne bi suočili sa visokim novčanim kaznama.

Bojan Mitić se plaši za sudbinu ugostitelja

„To bi za mnoge kolege značilo i trajno zatvaranje nakon dvadesetomesečnog rada u restriktivnim okolnostima gde su ugostitelji izgubili 162 radna dana“, kaže Mitić za DW. „Većina kolega će potražiti način da smanjenjem troškova održi poslovanje, a jedna od tih mera je dodatno smanjenje angažovane radne snage.“

U tom udruženju procenjuju da je svaki peti radnik u ugostiteljstvu u Nišu već ostao bez posla. Mitić dodaje da u Srbiji ima 67.000 radnika u ugostiteljstvu i da bez pomoći države teško može da se održi poslovanje.

U Ministarstvu turizma, nadležnom za ugostiteljsku oblast, ne znaju koliko je pao ukupni obrt u ugostiteljstvu. Tamo podsećaju da je u julu i avgustu ugostiteljima isplaćeno po 30.900 dinara po zaposlenom.

Ugostitelji u Nišu kažu da jedva drže nos iznad vode. „Od početka pandemije izgubili smo 60 odsto ukupnog prihoda, tokom prošle zime smo morali da otpustimo polovinu radnika“, kaže vlasnik jednog popularnog kafića koji nije hteo da mu otkrivamo ime. Sada je pak rešio da radi, i da ne skraćuje radno vreme.

Niš: Skoro sve se zatvara u osam

„Edukovali smo ljude o vakcinaciji, pristali su na to, većina radnika je prihvatila to kao jedino rešenje da bi mogli da radimo koliko-toliko normalno“, kaže on. „Kod nas niko nije kažnjen, inspekcija dolazi otprilike triput nedeljno i proveravaju svima sertifikate. Kafići su sad postali najbezbednije mesto za rad. To je – što je, moramo s tim da radimo, ne vredi da pravimo sebi dodatne probleme.“

