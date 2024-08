Dok Valc drži svoj istorijski govor, Tramp se bori za pažnju

Trećeg dana kongresa Demokratske stranke, Tim Valc, guverner Minesote, prihvatio je nominaciju za potpredsedničkog kandidata na izborima u novembru. Zahvalio je aktuelnoj potpredsednici i demokratskoj predsedničkoj kandidatkinji Kamali Haris na „najvećoj časti u životu“.

Za 60-godišnjeg Valca njegov govor u Čikagu bio je prilika za predstavljanje na nacionalnom nivou. Kao što se očekivalo, predstavio se kao pristupačan, konstruktivan i umeren političar. Prisetio se svog detinjstva na farmi u Nebraski, svoje 24-godišnje službe u Nacionalnoj gardi SAD, kao i svoje karijere učitelja i trenera američkog fudbala.

Govorio je i o teškim periodima u svom životu, uključujući i dugo neispunjenu želju za potomstvom. Tek nakon višegodišnjeg lečenja neplodnosti, on i njegova supruga postali su roditelji dvoje dece. Istovremeno je time načeo teme prava građana na tretmane plodnosti i na abortus. Ovo drugo je jedna od centralnih izbornih tema Demokratske stranke.

Valc pozvao na veće zajedništvo

Valc je iskoristio svoj govor da pozove na veće zajedništvo društva u SAD. „Svi su uključeni i svako bi trebalo da da svoj doprinos“, naglasio je. „Porodica na drugom kraju ulice možda ne misli kao vi, ne moli se kao vi, ne voli kao vi“, rekao je 60-godišnjak. „Ali, ti ljudi su komšije i zato bi trebalo da se brinemo o njima, kao i oni o nama“, naglasio je Valc.

Tim Valc se založio za veće zajedništvo u američkom društvu Foto: Brendan Mcdermid/REUTERS

„Neki ljudi, međutim, ne razumeju šta znači biti dobar komšija“, nastavio je, aludirajući na republikanskog predsedničkog kandidata Donalda Trampa i njegovog zamenika Džej Di Vensa. Oni slede radikalnu agendu, a ona je „pogrešna“ i „opasna“, upozorio je Valc. I dodao: „To je agenda koja ne služi nikome osim najbogatijima i najekstremnijima među nama. I to je agenda koja ne čini ništa za naše komšije kojima je pomoć potrebna.“

Izbor između „Mi, narod“ i „Ja, ja i ja“

Pre govora potpredsedničkog kandidata, bivši američki predsednik Bil Klinton promovisao je duo Haris i Valc – uz kritike na račun Trampa. Klinton je aludirao na američki Ustav kada je rekao da su izbori u novembru izbor između „Mi, narod“ i „Ja, ja i ja“. Ponovno je predstavio Haris kao brižnu političarku, dok je Trampa opisao kao egoistu i narcisa. Optužio je republikanskog kandidata da sopstvene interese stavlja iznad interesa zemlje. „Sledeći put kad Tramp bude govorio, ljudi ne bi trebalo da broje njegove laži, već to koliko puta kaže ’ja’“, rekao je bivši predsednik.

Osim Klintona, na stranačkom kongresu je govorila i bivša predsednica Predstavničkog doma SAD Nensi Pelosi. Ona je u svom govoru podsetila na napad na američki Kapitol u januaru 2021. godine i jasno optužila Trampa: „Ne zaboravimo ko je napao demokratiju 6. januara: to je bio on. A ne zaboravimo ni ko je tog dana spasao demokratiju: to smo bili mi.“

Pre nego što je Valc izašao na pozornicu na kongresu, dobio je podršku putem društvene mreže Iks od bivšeg američkog predsednika Baraka Obame. „Volim ovog momka“, napisao je Obama, opisujući ujedno nominovanog potpredsednika kao čoveka koji „zna kako izgleda liderstvo“.

Tramp pokušava da skrene pažnju na sebe

Pažnja američke i svetske javnosti trenutno je usmerena na kongres Demokratske stranke. Donald Tramp zato pokušava da pažnju skrene na sebe. Republikanski predsednički kandidat ovih dana putuje po saveznim, tzv. „sving-državama“ u kojima je do kraja neizvesno ko će odneti izbornu pobedu.

Tramp je tako ove srede (21. avgust) u Severnoj Karolini nastupio na otvorenom, prvi put nakon atentata na njega u julu. Na podijumu je bio zaštićen zidom od neprobojnog stakla. Kao i na ranijim nastupima, Tramp je oštro kritikovao Kamalu Haris. Tvrdio je da ona donosi „zločin, haos, uništenje i smrt“, i oslikao mračnu sliku budućnosti zemlje pod mogućom predsednicom Haris. Tramp tvrdi da su milioni migranata upali u SAD, navodno iz zatvora ili ustanova za mentalno obolele. Naziva ih „Kamala-migrantima“. On stalno ponavlja da je Haris radikalno leva – „toliko leva da je to teško zamisliti“.

Tramp je nastupio iza neprobojnog stakla (Ašboro, 21. avgust) Foto: Jonathan Drake/REUTERS

Na društvenim mrežama Truth Social i Iks Tramp je objavio fotografiju koja navodno prikazuje Haris s leđa kako govori na nekom komunističkom skupu. Na slici su vidljive zastave sa srpom i čekićem.

„Tramp gubi živce“

Truth Social, platforma koju je Tramp osnovao, postala je velika pozornica za 78-godišnjaka. On tamo gotovo svakodnevno objavljuje desetine postova, uključujući i lažne fotografije generisane veštačkom inteligencijom.

Pre nekoliko dana objavio je tako plakat na kojem Tejlor Svift poziva svoje obožavaoce da glasaju za Trampa, što je očigledna laž. Svift se do sada nije izjasnila ni za jednog kandidata – a 2020. je podržala Džoa Bajdena.

Čini se da Trampa muči to što Bajden više nije njegov protivkandidat. Nema nastupa na kojem bivši predsednik ne tvrdi da je iza Bajdenovog povlačenja kao predsedničkog kandidata – „puč“.

Tramp gubi živce, jer je mislio da je već pobedio, kaže demokratski strateg i komentator CNN-a David Akselrod. On ima oko za telegeničnost i vidi Haris kao telegeničnu ženu. Haris ima više posetilaca na svojim događajima, njeni rezultati u anketama su dobri. To je, prema Akselrodu, izbacilo Trampa iz takta.

„Trebam li postati osoban?"

A šta je s političkim sadržajem? Trampova bivša portparolka Stefani Grišam izjavila je na kongresu Demokratske stranke da bivši predsednik „očajnički traži pažnju“. Jednom prilikom, tokom posete jednoj bolnici, Tramp je, kako je ispričala, bio ljut jer su kamere bile usmerene na pacijente na intenzivnoj nezi, a ne na njega. Naravno, onome ko se bori za političku poziciju, potrebna je pažnja. Ali, brojni ugledni republikanci već neko vreme apeluju na Trampa da se tokom svojih nastupa usredsredi na sadržaj.

„Treba li da postanem ličan? Ili da ne budem ličan?“, upitao je Tramp publiku, koja je velikim aplauzom podržala lične napade. „Moji savetnici su otpušteni“, našalio se onda Tramp.

U tipičnom Trampovom stilu, njegov govor bio je prepun grubih uvreda. Osim američke potpredsednice Kamale Haris, i predsednik Džo Bajden, ali i bivši predsednik Barak Obama našli su se na meti njegovih napada. Tramp se posebno uzrujao zbog govora koji je Obama održao prethodne večeri na konvenciji Demokratske stranke. „Bio je veoma zloban sinoć. Pokušavam da budem ljubazan prema ljudima, ali to je malo teško kada oni postanu lični“, požalio se Tramp.

Obama je, između ostalog, rekao da se Tramp koristi detinjastim nadimcima, ludim teorijama zavere i da je na čudan način opsednut veličinom gomile.