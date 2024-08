Tim Valc unosi novu taktiku u predizbornu kampanju

Kampanja će biti kratka, ali odlučna, najavili su u Filadelfiji, u američkoj saveznoj državi Pensilvaniji, predsednička kandidatkinja demokrata Kamala Haris i samo nekoliko sati ranije imenovani potpredsednički kandidat Tim Valc.

Publika ih je dočekala s oduševljenjem, a oni su naglasili da su svesni izazova koji je pred njima. „Mi smo autsajderi u ovoj trci“, rekla je Haris. Pri tom je ciljala na to da oboje prvobitno nisu bili predviđeni za predsedničku i potpredsedničku kandidaturu.

I Valc je spomenuo kratko vreme koje imaju da se u kampanji suprotstave republikanskom kandidatu i bivšem predsedniku Donaldu Trumpu. „Imamo 91 dan“, rekao je guverner američke savezne države Minesote.

Kamala Haris bila je puna hvale za Valca. On je osoba koja „ljudima daje osećaj pripadnosti i inspiriše ih na velike snove. To je potpredsednik kojeg Amerika zaslužuje“, uverena je 59-godišnja političarka. Ona je posebno istakla Valcovu podršku vojnim veteranima, sindikatima, liberalnom pravu na abortus i strožim zakonima o oružju. Osim političke karijere, Haris je istakla i Valcov nekadašnji angažman kao učitelja i trenera američkog fudbala.

Tim Valc, kandidatk demokrata za potpredsednika SAD Foto: Matt Rourke/AP Photo/picture alliance

Ko je Tim Valc?

Timoti Džejms Valc, zvani Tim, rođen je 6. aprila 1964. u Nebraski. Njegova porodica poreklom je iz Nemačke, Švedske i Irske.

Nakon srednje škole, 24 godine služio je u Nacionalnoj gardi. Kasnije je radio kao učitelj, najpre u inostranstvu, u Kini, a zatim u SAD. Oženjen je i otac dvoje dece.

Od 2007. do 2019. Valc je predstavljao svoj izborni okrug u Minesoti u Predstavničkom domu SAD, gde je bio član Odbora za pitanja veterana. Godine 2018. pobedio je na izborima za guvernera Minesote. Tokom svog mandata zalagao se za progresivnu politiku: pravo na abortus, legalizaciju marihuane za rekreativnu upotrebu i besplatne školske obroke za svu decu.

Valc je dakle iskusan političar, ali donedavno nije bio posebno poznat širokoj američkoj javnosti. To se promenilo kada je u jednom intervjuu za bivšeg predsednika Donalda Trampa upotrebio izraz „weird“ – što bi značilo čudan, komičan, neobičan. Taj izraz postao je viralan i postupno su ga prihvatili svi istaknuti članovi Demokratske stranke.

Osmesi kandidata Demokrata na skupu u Filadelfiji Foto: Joe Lamberti/AP/dpa/picture alliance

„Najradikalniji levi duo u američkoj istoriji“

„Iako Valc nije poznat širom zemlje, on sa svojom pozadinom uspeva da se verodostojno obrati određenom delu biračkog tela“, ocenjuje za DW Filipo Trevisan, politikolog na Američkom univerzitetu u Vašingtonu. On veruje da je Haris izabrala Valca kako bi na predsedničkim izborima „doprela do birača u ruralnim delovima Amerike“. Valc optužuje Donalda Trampa i Džej Di Vensa da ne poznaju srednju klasu, kaže Trevisan, „dok on sam dolazi iz srednje klase“.

Valc je belac sa Srednjeg zapada SAD koji je odrastao u skromnim uslovima. Sa obe noge na zemlji, pragmatičan, netko ko rado ide u lov i poseduje sopstveno oružje. Istovremeno, ima liberalne stavove i uživa posebnu podršku levog krila stranke.

Donald Tramp je nakon objave da će Valc biti potpredsednički kandidat Kamale Haris izjavio da je reč o „najradikalnijem levom dvojcu u američkoj istoriji“.

Haris i Valc surptostaviće se republikanskom tandemu Tramp-Vens Foto: Carlos Osorio/AP Photo/picture alliance

Direktna konfrontacija s Trampom

Valc je za Haris otprilike ono što je Tramp imao na umu s Vensom: partner koji je odrastao u jednostavnim uslovima na selu – kao veza s radničkom klasom i onima koji jedva sastavljaju kraj s krajem. Ali, za razliku od Valca, Vens kasnije nije postao učitelj, nego financijski investitor s diplomom prava na američkom elitnom univerzitetu Jejl.

Valc je osmislio novu strategiju: ne uzimati Trampa i Vensa previše ozbiljno. Tramp na svojim predizbornim nastupima uvek iznosi katastrofalne scenarije o propasti zemlje pod vođstvom „levih radikala“ poput Haris – a sada i Valca. Bivši predsednik tako tvrdi da Haris i Vanc žele da unište SAD, da pasivno posmatraju invaziju kriminalnih migranata i da odvedu Sjedinjene Države u Treći svetski rat.

Valc mu ne ostaje dužan. Svoj prvi nastup u Filadelfiji kao potpredsednički kandidat iskoristio je za direktnu konfrontaciju. Osim što ga je ponovo nazvao „čudnim“, ocenio je i to da Tramp ima previše sebičan karakter za predsednika SAD: „Donald Tramp – on svet vidi drugačije. Ne zna ništa o služenju naciji, jer je previše zaokupljen služenjem samom sebi.“ Valc je takođe rekao da Tramp pokušava da namerno oslabi privredu za svoje sopstvene svrhe, da ismeje red i zakon i da poseje „haos i podele“.

Nakon tog prvog nastupa u predizbornoj kampanji, Haris i Valc nastavljaju ubrzanim tempom. Jer, kako je i rekao potpredsednički kandidat, imaju još samo 91 dan.