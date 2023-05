Bundesver ostaje na Kosovu: diskusija u Bundestagu

Odluka u Bundestagu oko produženja misije nemačkih oružanih snaga u sklopu međunarodne misije Kfor na Kosovu u stvari je gotova stvar. Nemačka vlada je još 3. maja donela odluku o produženju mandata, a potvrda Bundestaga, u kojem stranke vladajuće socijaldemokratsko-zeleno-liberalne koalicije imaju većinu – je sigurna. Uz to, predlog podržava i najveća opoziciona poslanička grupa demohrišćana (CDU/CSU).

No, za one koji prate nemačku političku scenu, rasprava ovog četvrtka 11. maja zanimljiva je između ostalog i zato što još jednom potvrđuje ideološku bliskost krajnje levice i krajnje desnice kada je u pitanju spoljna politika.

S jedne strane AfD i Levica…

Tako je za poslanika desno-populističke Alternative za Nemačku (AfD) Markusa Fronmajera produžavanje misije Bundesvera na Kosovu „potpuno promašeno“, jer ono služi zaštiti države koja je „prožeta mafijaškim strukturama“.

Markus Fronmajer, AfD Foto: picture-alliance/dpa/C. Koall

„Četvrt veka misije na Kosovu je propao poduhvat, priznajte to već jednom“, rekao je taj AfD-ov izvestilac za Zapadni Balkan. Nije propustio ni da spomene „napad na Jugoslaviju 1999. bez mandata UN“, kao jedan od razloga sadašnjeg stanja na Kosovu.

Produženje misije Bundesvera s NATO bombardovanjem 1999. povezala je i poslanica Levice i izvestiteljka te stranke za Zapadni Balkan Žaklin Nastić. Ona je zaključila da na Kosovu (s tim da je konsekventno upotrebljavala termin „Kosovo i Metohija“) nema zaštite za pripadnike manjina, Srbe i Rome.

„Ja sam boravila na Kosovu i Metohiji i mogu reći da su Srbi tamo divljač za odstrel“, rekla je Nastić. Kao dokaz je ukazala na to da policajac koji je otvorio vatru na pripadnike srpske manjine na pravoslavni Božić do dan-danas nije kažnjen.

Žaklin Nastić, Levica Foto: IMAGO/Future Image

…s druge svi ostali

Izlaganja predstavnika stranaka vladajuće koalicije, ali i demohrišćanske opozicije, zvučala su potpuno drugačije. Oni su se redom zalagali za produženje misije kao smislene i opravdane.

„Ja sam bio na Kosovu i uverio sam se da je narod zahvalan za doprinos vojnika Bundesvera bezbednosti i stabilizaciji“, rekao je političar Zelenih Boris Mijatović. On je to povezao i s novonastalom bezbednosnom situacijom u Evropi nakon napada Rusije na Ukrajinu. „Putinu je stalo do nestabilnosti na Kosovu, zato je produženje misije preko potrebno“, rekao je Mijatović.

Boris Mijatović, Zeleni (arhivska fotografija) Foto: Mehmed Smajic/DW

Narativ o želji ruskog predsednika Vladimira Putina da sukobima na severu Kosova želi da izazove nestabilnost, preuzeli su i ostali govornici iz stranaka koje podržavaju produžavanje mandata. „Trenutni mir na granici Srbije i Kosova ne sme nas zavarati“, rekao je tako poslanik Hrišćansko-demokratske unije (CDU) Peter Bejer.

Peter Bejer, CDU Foto: Peter Beyer/Frank Nürnberger

On je kritikovao i Evropsku uniju zbog svoje politike prema Kosovu i činjenice da pet članica još nije priznalo tu državu, ali i kosovsku vladu zbog nepristajanja na formiranje Zajednice srpskih opština, što on smatra „kršenjem dogovora“.

Poslanik vladajuće Socijaldemokratske stranka Nemačke (SPD), Josip Juratović, ponovio je stav po kojem Nemačka mora da pomogne demokratskim, a da spreči širenje autokratskih snaga u regionu, pri čemu je, kaže, produženje mandata Bundesvera jedan od elemenata takve politike.

Josip Juratović, SPD Foto: Imago/M. Popow

Na Kosovu 70 nemačkih vojnika

Glasanje o misiji na Kosovu očekuje se na sednici za dve nedelje i to dakle važi kao sigurna stvar. Mandat omogućava slanje do 400 vojnika Bundesvera, ali je trenutno u sklopu Kfora oko 70 nemačkih vojnika i tu nisu planirane nikakve promene.

Vojnici Bundesvera se na Kosovu nalaze od juna 1999. U njihov mandat, osim očuvanja mira, spada i podrška formiranju Kosovskih bezbednosnih snaga (KSF), kao „demokratski kontrolisane, multietnički prožete, bezbednosne organizacije“.

Troškovi za misiju nemačke vojske na Kosovu za sledećih 12 meseci procenjuju se na 6,1 miliona evra.

