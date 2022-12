Barikade na Kosovu: „Ljudi su odlučni da istraju“

Srbi sa severa Kosova skoro dve sedmice dežuraju na desetak barikada tražeći puštanje uhapšenih i povlačenje specijalnih jedinica kosovske policije iz baza na Severu. U jednoj od tih baza je, kako se posle desetak dana neizvesnosti saznalo, i bivši policajac Dejan Pantić. Njega kosovski organi sumnjiče za „terorizam“, jer je navodno bacio bombe na prostorije izborne komisije u Severnoj Mitrovici.

„Zima je na barikadama“, kaže nam Marko Jakšić, pravnik i aktivista iz Severne Mitrovice, koji svakodnevno odlazi na barikadu kod sela Rudare. „Napeto je, ali ljudi su odlučni da istraju.“

Iako su, kaže, barikade „prilično organizovane“ i postoje grupe i smene, Jakšić dodaje da ovo nije samo pitanje Srpske liste. „Ovo je problem svih Srba na Kosovu, a posebno onih na Severu. Kurti i ekipa žele da nas nema na Kosovu pa Srbi nemaju drugi način da se suprotstave.“

Uhapšeni su „kolateralna šteta“

Prema Jakšiću, pitanje preregistracije vozila od kojeg je sve krenulo samo je vrh ledenog brega. On navodi niz primera kršenja sporazuma i „oduzimanja prava Srbima“ zbog čega su, kako kaže, i napustili institucije početkom novembra. I sam Jakšić radio je kao administrator u opštinskom sudu.

„Ovo na Kosovu se kuva dugo. Posebno otkako je Kurti preuzeo vlast, Srbi pokušavaju da ukažu da nisu stavka koju treba štiklirati na listi Brisela, Vašingtona, Beograda i Prištine, već da nas svi sporazumi lično pogađaju. Dolaskom Kurtija na vlast, revidirano je i osporeno čak i ono što se primenjivalo“, dodaje Jakšić za DW.

Pripadnici specijalnih jedinica Kosovske policije u blizini barikada tokom protesta početkom oktobra

Naš sagovornik smatra da su Pantić i drugi bivši policajci uhapšeni kao „kolateralna šteta“. „Stavio bih ruku u vatru da je Pantić apsolutno nevin. On je samo živeo blizu prostorija izborne komisije, a lično ga poznajem. Pre bih ja bacio kamen na kosovsku policiju nego Pantić, koji je povučen čovek, nebitan za politička dešavanja. On se nije mešao ni u svoj posao, a kamoli u važnije stvari. On je kolateralna šteta Kurtijevog obračuna sa Srbima.“

„Pacov u uglu“

Srpski predsednik Aleksandar Vučić poručio je u sredu (21. decembar) da će barikade – za koje je tvrdio da sa njima nema veze i da nije znao da su planirane – biti uklonjene kad Priština formira Zajednicu srpskih opština. „Možete do neke granice da pokušavate (da ponižavate), dalje kad nemamo kud – kao pacov u uglu, branićemo se sa sve četiri noge“, naveo je Vučić.

S druge strane tu su glasni pozivi sa Zapada da se barikade uklone. Nemački ambasador u Prištini Jorn Rode rekao je da očekuje da se to desi do Božića.

Kosovski premijer Aljbin Kurti je pak u razgovoru za Gardijan ove sedmice rekao da postoji zabrinutost da Moskva želi prelivanje konflikta na Balkan, te da bi Beograd mogao da zloupotrebi barikade kako bi izazvao eskalaciju.

„Naša briga je da uklanjanje barikada ne može isključiti žrtve“, rekao je Kurti. „Zato želimo da budemo što je moguće pažljiviji, da obezbedimo da ne bude destabilizacije i da vladaju relativni mir i stabilnost. Ipak, ne možemo doveka da dozvoljavamo ovo kršenje zakonitosti i ustavnosti. Tako da ovo mora da se okonča, što pre to bolje.“

Ta izjava je, kaže nam Marko Jakšić, među Srbima dočekana kao otvorena pretnja. „Morali biste da doživite prelazak preko Jarinja da biste shvatili: tamo kosovski specijalci poput bandita prema svakome od nas upere pušku i gledaju nas sa mržnjom, bez ikakvog razloga.“

„To, osim straha, izaziva i revolt. Ako je neko toliko blesav da, umesto da sa nama razgovara, šalje specijalnu policiju na barikade, onda neka dođe i on lično, pa da vidimo. Ja se sigurno neću skloniti“, kaže Jakšić.

Tenzije na Kosovu – i dalje bez rešenja

„Nažalost, nemam bolje saveznike“

Ipak, nakon dugog iskustva sa barikadama na severu, naš sagovornik ne veruje da će dotle doći. Barikade su 2011. godine potrajale čitavih šest meseci, a kasnije je bilo i nekih koje su uklanjane za par sati.

„Ubeđen sam da Kfor neće uklanjati barikade kao što je radio 2011. godine, niti će dozvoliti da Kosovo upotrebi specijalne jedinice“, kaže Jakšić.

Prema njegovom mišljenju, Srbi će napustiti barikade tek kada budu ispunjeni zahtevi, ili Beograd i Priština naprave novi dogovor koji uvažava zahteve.

Jakšić je ranije bio političar stranke Sloboda, demokratija, pravda i blizak saradnik pokojnog Olivera Ivanovića koji je ubijen 2018. godine. Zato Jakšić u kritikama ne štedi ni Kurtija, ali ni Vučića.

„Vučić je odgovoran za mnogošta na Severu Kosova i u celoj Srbiji. Ubio je demokratiju, našu slobodu izražavanja, izbora. Međutim, ovaj čovek u Prištini, krijući se iza evropskih ideja, pokušava da sprovede nešto još strašnije – da nas doslovno izbriše sa ovog prostora“, smatra Jakšić.

Na pitanje da li mu ne smeta što deli barikade sa ljudima iz Srpske liste – za koju je mnogo puta rekao da je vode kriminalci – on kaže: „Tamo sam sa kolegama i prijateljima. Ne obraćam pažnju kad se pojave određene persone iz Srpske liste iz tih krugova. Zla godina orla natera da zimuje u kokošinjcu. Nažalost, nemam bolje saveznike. Dok imamo zajednički interes borbe protiv Kurtijevog ludila, spreman sam da podnesem žrtvu i budem na zajedničkom zadatku i sa takvima.“

