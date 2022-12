"Zeitenwende" é eleita palavra do ano de 2022 na Alemanha

A Sociedade da Língua Alemã, sediada em Wiesbaden, escolheu "Zeitenwende" (mudança de paradigma, literalmente "virada de época") como a palavra do ano de 2022 nesta sexta-feira (09/12), depois que o chanceler Olaf Scholz a usou para descrever sua revisão das políticas externa e de segurança da Alemanha após a invasão russa da Ucrânia em 24 de fevereiro.

A palavra não é nova no dicionário alemão – definida pela Duden, tradicional editora de obras de referência alemãs com raízes que remontam ao final dos anos 1800, como "o fim de uma época ou era e o início de um novo tempo" – mas em 2022 tornou-se um chavão político.

O que significa "Zeitenwende"?

A palavra composta "Zeitenwende" poderia ser traduzida livremente de várias maneiras, talvez como "uma mudança dos tempos" ou uma "mudança de época" ou, como disse o chanceler Olaf Scholz em um recente ensaio em inglês, "uma mudança tectônica de época".

Nos dias após a invasão da Ucrânia pela Rússia, Scholz disse em uma declaração de governo que as ações da Rússia marcaram "um ponto de inflexão na história de nosso continente".

O governo alemão a usou pela primeira vez para se referir a seus planos de aumentar os gastos com defesa e, posteriormente, a mudanças em outras políticas, como suas regras sobre a exportação de armas para regiões em conflito, anunciadas após a invasão da Ucrânia pela Rússia.

Mas Scholz e seus ministros também usaram o termo para se referir a uma mudança mais ampla na ordem internacional em 2022 e à pressa em cortar ou reduzir os laços com a Rússia.

Conflito na Ucrânia

Mais da metade das palavras selecionadas pela Sociedade da Língua Alemã como palavras de 2022 referem-se direta ou indiretamente ao conflito na Ucrânia e à crise energética que o país enfrenta, devido à sua dependência anterior em relação à energia russa.

Entre as expressões mais votadas pelo júri composto de linguistas, também estão Krieg um fFieden ("guerra pela paz"), no segundo lugar; e Gaspreisbremse ("freio do preço do gás"), em terceiro lugar. Na quarta posição vem Inflationsschmerz ("dor da inflação").

A Sociedade da Língua Alemã seleciona palavras anualmente desde 1977.

