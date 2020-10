Voo de sete horas resulta em 59 infecções pelo novo coronavírus

O mês de outubro em imagens

Queimadas no Pantanal batem recorde

As queimadas no Pantanal bateram o recorde histórico em setembro, segundo dados divulgados pelo Inpe. No mês, foram registrados 8.106 focos de calor no bioma, o maior número contabilizado desde o início do monitoramento em 1998.Em setembro, houve um aumento de 180% nos incêndios no Pantanal em relação ao mesmo mês de 2019. (01/10)