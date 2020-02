Volkswagen concorda em pagar 830 milhões de euros a clientes lesados

A montadora alemã Volkswagen se dispôs a pagar cerca de 830 milhões de euros a cerca de 260 mil clientes alemães afetados por uma alteração nos motores a diesel de carros da empresa, no caso conhecido como Dieselgate.

O valor foi definido em um acordo extrajudicial entre a Federação das Organizações de Consumidores Alemães (VZBV) e a empresa, afirmou nesta sexta-feira (28/02) um tribunal regional na cidade de Braunschweig, na Alemanha. O grupo automotivo é acusado de ter prejudicado deliberadamente seus clientes ao instalar, sem o conhecimento deles, um dispositivo que fazia o veículo parecer menos poluente do que realmente era.

Segundo a VZBV, a compensação varia, dependendo do modelo do veículo, de 1.350 e 6.257 euros, o que equivale a, em média, 15% do preço de compra do veículo.

Os clientes que compraram carros após 31 de dezembro de 2015 – ou seja, depois que o escândalo veio à tona – e os que não residiam na Alemanha no momento da aquisição não receberão uma oferta de compensação. Além disso, a Volkswagen assumirá os custos totais do acordo e dos advogados que representaram os consumidores. Auditores independentes deverão verificar a implementação do acordo.

O VZBV, que organizou o processo de ação coletiva contra a VW em setembro de 2019, disse depois que o acordo foi anunciado que a ação será encerrada. "O VZBV pleiteou mais, mas, no contexto de negociações difíceis, o resultado é o máximo alcançável", disse Klaus Müller, membro do conselho do VZBV. Os clientes podem optar por aceitar o montante sugerido ou seguir na Justiça com ações individuais.

Em setembro de 2015, veio à tona que a Volkswagen havia instalado um software em 11 milhões de veículos em todo o mundo, o que permitiu enganar testes de emissões de poluentes. Deles, 2,4 milhões foram vendidos na Alemanha. O então CEO da Volkswagen, Martin Winterkorn, apresentou sua demissão dias depois, embora ele tenha mantido outras posições no Grupo Volkswagen. O programa identificava quando o veículo estava em teste e reduzia as emissões do motor.

Desde que admitiu o Dieselgate, a montadora teve que desembolsar mais de 30 bilhões de euros em multas, indenizações e recalls, informou Frank Witter, membro do Grupo Volkswagen do setor de finanças. Grande parte desta quantia foi destinada a 500 mil consumidores americanos.

LE/dw,dpa

