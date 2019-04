Venezuela reestabelece sinal da DW

Depois de ter seu sinal cortado sem explicações, o canal de TV da Deutsche Welle em espanhol voltou à grade dos serviços de televisão a cabo da Venezuela nesta segunda-feira (15/04), confirmaram colaboradores independentes da emissora no país.

O sinal havia sido interrompido durante o último fim de semana, após uma determinação da Conatel, a Comissão Nacional de Telecomunicações, que regula e exerce o controle do setor na Venezuela. Nenhuma explicação sobre o corte foi dada pelas autoridades, que também não anunciaram oficialmente o restabelecimento da transmissão.

O diretor-geral da DW, Peter Limbourg, que havia exigido o restabelecimento do sinal do canal, saudou a última decisão da Conatel. "Espero que a situação permaneça estável. Também quero agradecer aos telespectadores na Venezuela, que se manifestaram nas redes social pelo restabelecimento do serviço".

Enquanto o corte do sinal permaneceu, o Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Imprensa da Venezuela havia rejeitado em sua conta no Twitter a decisão da Conatel e destacado o trabalho que a DW vem desempenhando, com múltiplos espaços de informação, para informar sobre a crise venezuelana.

O Ministério do Exterior da Alemanha também havia criticado medida e pediu à Venezuela para que desbloqueasse o sinal de transmissão

"A liberdade de imprensa e de opinião é um valor importante, que o governo federal defende constantemente", afirmou o ministério nesta segunda-feira. "Esperamos que essa decisão lamentável seja revista rapidamente."

O canal da DW em espanhol ampliou sua cobertura, com um novo segmento exclusivo para a Venezuela, devido à crise atual e à necessidade de informar sobre o que acontece no país sul-americano.

É uma cobertura ao vivo de 15 minutos diários só sobre os acontecimentos venezuelanos. É transmitido às 3h CET (10h em Caracas). A cobertura atual é enriquecida pela avaliação e análise do correspondente da DW em Caracas, entrevistas, reportagens e conversas com especialistas nos estúdios da DW em Berlim, Washington, Bruxelas, Moscou e Bogotá.

Esse espaço foi inaugurado com uma entrevista com o presidente da Assembleia Nacional, Juan Guaidó, que se proclamou presidente interino da Venezuela em 23 de janeiro. Com sua oferta de televisão 24 horas por dia em espanhol, a DW atinge mais de 17 milhões de telespectadores semanalmente.

