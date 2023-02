Vazamento de produtos tóxicos gera medo em povoado dos EUA

Autoridades tentam tranquilizar habitantes do estado de Ohio apesar de substâncias altamente venenosas contaminarem solo, ar e água após descarrilamento de trem. Muitos temem desenvolver câncer.

Autoridades dos Estados Unidos tentam acalmar temores crescentes do vilarejo de East Palestine, no estado de Ohio: há quase duas semanas, um descarrilamento de trem resultou na liberação de produtos químicos tóxicos no solo, ar e água da região.

Embora a cidade seja pequena e se encontre numa zona bastante despovoada, o assunto está sendo usado pelos republicanos para criticar o administração do presidente Joe Biden pelas consequências do acidente. O governo insiste que não há perigo na zona.

O responsável da Agência de Proteção Ambiental dos EUA (EPA), Michael Regan, esteve na região nesta quinta-feira (16/02), tentando acalmar os ânimos, após vários dias de acusações sobre a reação federal ao ocorrido.

"Nenhum vestígio de cloreto de vinil, um gás cancerígeno incolor, nem cloreto de hidrogênio foram detectados depois de examinar mais de 480 casas na área do acidente", afirmou Regan.

"Quero que esta comunidade saiba que não precisa lidar com esse problema por conta própria. Estaremos aqui para ajudar. A água de poços, córregos e torneiras da cidade foi testada para vários fatores para garantir que estamos protegendo essas comunidades."

Gases tóxicos

Com menos de 5 mil habitantes, o povoado de East Palestine fica a 60 quilômetros de Pittsburgh e perto da divisa de Ohio com a Pensilvânia. O descarrilamento de um trem de carga da empresa ferroviária Norfolk Southern provocou grande incêndio em 3 de fevereiro. Para evitar uma explosão, a ferrovia realizou a dispersão controlada dos produtos químicos, que liberaram no ar gases tóxicos e potencialmente mortais, segundo o gabinete do governador de Ohio.

"Vamos checar isso a fundo", disse a porta-voz da Casa Branca Karine Jean-Pierre a repórteres durante uma entrevista coletiva, prometendo: "Vamos responsabilizar a Norfolk Southern."

Centenas de residentes que tiveram que deixar seus lares foram autorizados a retornar. No entanto muitos se manifestaram alarmados com potenciais problemas de saúde, inclusive o temor de desenvolver câncer nos próximos anos. Alguns se queixaram de dores de cabeça.

Morte de peixes

Enquanto isso, cerca de 3.500 peixes morreram ao longo de 12 quilômetros de riachos próximos, informou o Departamento de Recursos Naturais de Ohio.

Segundo as autoridades, os testes mostram que o ar não representa risco, e nenhum poluente está sendo detectado no sistema municipal de água. No entanto, os usuários de poços privados devem continuar a consumir água engarrafada até que suas instalações sejam testadas.

Á estação de TV local WKYC, um residente afirmou que os locais estavam "desconfiados, paranoicos e preocupados". Outros expressaram apreensões nem uma reunião da comunidade na noite de quarta-feira, com a presença de Regan e do prefeito de East Palestine, Trent Conaway.

Não estava presente nenhum representante da Norfolk Southern, que justificou a decisão por uma "ameaça física crescente decorrente da probabilidade de participação de terceiros".

Visivelmente irritado e exausto, Conaway prometeu que faria "o que for preciso para consertar isso", mas que precisaria de ajuda: "Eles estragaram nossa cidade", acusou, referindo à companhia ferroviária. "Vão ter que consertar."

Na quinta-feira, outro trem da Norfolk Southern descarrilou nos arredores de Detroit, Michigan, na pequena comunidade de Van Buren Township. Dos vagões capotados, um continha grãos e os outros estavam vazios, como divulgou o departamento de segurança pública do município no Facebook, complementando: "No trem envolvido um vagão continha cloro líquido; porém localizado longe da seção capotada."

md/av (AFP, EFE)