Vincent van Gogh foi um pintor pós-impressionista holandês. Gênio morto prematuramente, suicida louco, poeta dos girassóis: o artista holandês, precursor do modernismo, é cercado por clichês.

Vincent Willem van Gogh nasceu em 30 de março de 1853, recebendo o mesmo nome do irmão que nascera morto exatamente um ano antes. Ao todo, eram cinco crianças na casa do pastor protestante Theodorus. Vincent descreveu a juventude na casa da família em Groot-Zundert como "escura e fria". Aos 37 anos, ele se suicidou com um tiro de revólver no peito. O Museu Van Gogh em Amsterdã possui a maior coleção de pinturas do artista.