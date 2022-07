Descoberto autorretrato de Van Gogh oculto em outra obra

Um museu escocês anunciou nesta quinta-feira (14/07) ter descoberto um autorretrato de Vicent Van Gogh escondido há mais de um século no verso de outra obra do pintor holandês.

A descoberta "incrivelmente rara", como classificou o museu, ocorreu quando a obra "Retrato de Mulher (Cabeça de Camponesa)", feita em 1885, foi analisada por raio-X, como parte de um processo de catalogação e preparação para uma exposição em Edimburgo dedicada ao impressionismo.

O retrato do pintor foi encontrado na parte de trás da obra, coberto por camadas de cola e papelão, que aparentemente foram acrescentadas no século 20.

"Descobrimos uma obra desconhecida de Vicent Van Gogh, um dos artistas mais importantes e populares do mundo", disse a curadora da Galeria Nacional da Escócia, Frances Fowle, acrescentando que "tais momentos são incrivelmente raros".

O pintor, cujas obras só alcançaram a fama depois da sua morte em 1890, reutilizava telas para poupar dinheiro.

Autorretrato representa rosto de Van Gogh ainda com a orelha esquerda Foto: NEIL HANNA/REUTERS

O autorretrato agora descoberto mostra um homem com barba sentado com um chapéu e um lenço em volta do pescoço, sendo ainda visível a orelha esquerda, que o pintor cortou em 1888.

A obra poderá ser vista através de uma caixa de luz especialmente projetada, em uma exposição de 30 de julho a 13 de novembro na Galeria Nacional da Escócia. O museu estuda uma solução para separar as duas pinturas sem danificá-las.

Nascido em 1853, Vicent Van Gogh é considerado uma das figuras mais influentes na história de arte ocidental e criou mais de 2 mil obras.

Obras teriam dois anos de diferença

Segundo a responsável pela conservação de pinturas da Galeria Nacional da Escócia, Lesley Stevenson, entre as duas obras há "uma diferença de dois anos".

Quando se mudou para Paris, Van Gogh "levou pequenas telas com ele", explica Stevenson. Na época, em 1987, começou a explorar retratos, em particular, autorretratos.

"Ele não tinha muito dinheiro e seu irmão Theo, que o sustentava financeiramente, estava fora da cidade", afirma Stevenson. Desta forma, segundo ela, Van Gogh "começou a pintar nos versos" de outras telas.

Ela e sua equipe acreditam que devido a "uma exposição em 1905, camadas de papelão foram coladas no verso de uma tela, priorizando o melhor e já concluído dos trabalhos".

Frances Fowle ao lado da obra "Retrato de Mulher (Cabeça de Camponesa)", pintado em 1885 Foto: Neil Hannah/PA/dpa/picture alliance

A pintura principal – na qual no verso estava o autorretrato - foi oferecida à galeria em 1960 pelo advogado de Edimburgo Alexander Maitland e retrata uma mulher de uma cidade no sul da Holanda, onde o artista viveu de 1883 a 1885.

Acredita-se que o trabalho descoberto data do período em que Van Gogh foi influenciado pelo trabalho de impressionistas franceses. Mais tarde, ele adotou o estilo expressivo e colorido que tornou suas obras famosas mundialmente.

"Sabemos que é um padrão, que existem outros autorretratos que ocorreram durante esse período", diz Stevenson, acrescentando que pelo menos oito estão documentados, cinco deles no museu Van Gogh, em Amsterdã.

le (Lusa, EFE, AFP, ots)