Vacinas contra covid serão liberadas para todos os alemães em junho

O ministro da Saúde da Alemanha, Jens Spahn, disse nesta segunda-feira (17/05) que o país deverá começar a oferecer vacinas contra covid-19 para todos os adultos a partir de 7 junho, abolindo as listas de grupos prioritários.

"Concordamos em suspender o sistema de prioridade em 7 de junho (...) nos consultórios médicos, entre os médicos de empresas e nos centros de vacinação", disse Spahn após conversas com os 16 secretários regionais de Saúde da Alemanha.

No momento, a Alemanha vem aplicando doses por meio de três mecanismos: centros de vacinação, consultórios de médicos da família e médicos que prestam assistência a grandes empresas. No entanto, as doses só estão sendo fornecidas para indivíduos que se encaixam em grupos prioritários, como idosos, pessoas com comorbidades e trabalhadores de áreas consideradas sensíveis, como Saúde e segurança pública.

Se o anúncio de Spahn se confirmar, qualquer alemão estará elegível para tomar vacina a partir de junho, não necessitando mais provar comorbidades ou pertencimento a uma determinada faixa etária, por exemplo. Médicos da família e centros de vacinação também não precisarão mais aplicar as listas de prioridades.

No final de abril, a chanceler federal Angela Merkel já havia afirmado que a Alemanha pretendia eliminar em junho a fila de grupos prioritários na vacinação contra a covid-19. No entanto, Merkel advertiu que isso não significava necessariamente que todos os alemães seriam vacinados ainda em junho, e que o ritmo ainda depende da chegada e disponibilidade de vacinas.

Spahn reforçou essa advertência nesta segunda-feira, afirmando: "Não será possível vacinar todos que quiserem ser vacinados em junho."

Ritmo da vacinação acelera

Nas últimas semanas, após um início lento, o ritmo de vacinação ganhou força na Alemanha, com o país conseguindo superar em alguns dias a marca de de 1 milhão de doses aplicadas em 24 horas. Ao todo, mais de 40 milhões de doses foram aplicadas. Até agora, 37% dos alemães já receberam pelo menos uma dose da vacina, e 11,2% receberam as duas doses. O país administra quatro imunizantes, o da Pfizer-BioNTech, o da AstraZeneca-Oxford e as vacinas da Moderna e Johnson & Johnson.

A Alemanha já havia abolido a lista de prioridades para a aplicação da vacina AstraZeneca-Oxford. Desde a semana passada, qualquer alemão pode solicitar uma dose com horário marcado. Ainda na semana passada, os estados da Baviera e de Baden-Württemberg já haviam se antecipado ao anúncio do governo alemão e determinado o fim do sistema prioritário para a aplicação de vacinas em seus habitantes - para todas as vacinas disponíveis, e não apenas para a da AstraZeneca.

Nesta segunda-feira, a Alemanha registrou 64 mortes por covid-19 e 5.412 novos casos. O avanço da pandemia tem diminuído no país após o avanço da vacinação e meses de medidas de restrição à circulação. Na semana passada, pela primeira vez desde 20 de março, a taxa de incidência de covid-19 a cada 100 mil habitantes em sete dias ficou abaixo de 100 no país, trazendo esperanças de um futuro relaxamento das medidas restritivas impostas no país europeu para conter a transmissão do coronavírus.

Nesta segunda-feira, a taxa de incidência em todo o país estava em 83,1 casos por 100 mil habitantes nos últimos sete dias. Desde o início da pandemia, a Alemanha registrou um total de 69 mil mortes e quase 3,6 milhões de casos da doença, segundo dados do Instituto Robert Koch (RKI), agência do governo alemão de controle e prevenção de doenças.

