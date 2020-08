Vacina russa contra covid-19 será testada nas Filipinas

As Filipinas pretendem dar inícios aos testes clínicos da vacina russa contra o novo coronavírus no mês de outubro, anunciou nesta quinta-feira (13/08) o governo filipino. O presidente Rodrigo Duterte deverá ser vacinado no início de maio do próximo ano.

Os testes da fase 3 serão realizados até março de 2021 e serão totalmente financiados pela Rússia, esclareceu o porta-voz da presidência filipina, Harry Roque. O país espera registrar a vacina junto à agência federal do Departamento de Saúde até abril.

De acordo com a agência, os testes envolvem de "300 a 3 mil voluntários" e têm como objetivo testar a eficácia da imunização e monitorar reações adversas.

O anúncio dos testes foi feito um dia após cientistas filipinos se reuniram com representantes do instituto de pesquisa russo Gamaleya, que desenvolveu a vacina.

A Rússia se tornou na terça-feira o primeiro país do mundo a registrar e aprovar para uso da população uma vacina contra a covid-19, batizada de "Sputnik V", em referência ao pioneiro satélite soviético lançado nos anos 1950, que marcou o início da corrida espacial.

No entanto, muitos cientistas no país e no exterior têm se mostrado céticos com as declarações do governo russo, questionando a decisão de registrar a vacina antes mesmo dos testes da fase 3, que normalmente duram meses e envolvem milhares de voluntários.

Ainda há desconfiança sobre a falta de publicação de dados em revistas científicas que atestem sua eficácia. Pouco se sabe também sobre as fases de todo o processo de pesquisa e quantas pessoas foram efetivamente testadas.

Segundo Roque, os testes clínicos vão começar após um painel de especialistas avaliar os resultados das pesquisas realizadas na Rússia.

Duterte já afirmou que possui total confiança na eficácia da vacina russa, que considerou "um bem para toda a humanidade", e declarou que seria o primeiro a aplicá-la publicamente quando estiver pronta.

Autoridades filipinas garantiram que qualquer vacina deverá passar por uma avalição regulatória rigorosa antes de ser liberadas no país. O diretor-geral do Departamento de Alimentação e Medicamentos, Eric Domingo, disse que Manila será "muito cuidadosa" na aprovação da "Sputnik V".

Segundo Domingo, o país é um ótimo local no momento para a fase 3 de testes de vacinas devido à grande transmissão da doença.

As Filipinas são agora o principal foco do novo coronavírus no Sudeste Asiático com mais de 143 mil casos, incluindo 2,4 mil mortes, e Duterte sugeriu em mais de uma ocasião que o país não será capaz de voltar ao normal, com o início do ano letivo, a reativação total da economia e a reabertura das fronteiras, até que não haja vacina disponível.

Além das Filipinas, o Paraná mostrou interesse em testar e produzir a vacina, e assinou na quarta-feira um memorando com Moscou para este fim.

O ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, expressou nesta quinta-feira dúvidas sobre a imunização russa, que seria "incipiente" e "rasa". "Nós não temos profundidade nas respostas. Não temos acompanhamento dos números", afirmou numa audiência no Congresso Nacional.

Pazuello avaliou ainda que a melhor opção atualmente é desenvolvida pela universidade britânica de Oxford em parceria com o laboratório AstraZeneca, que já está sendo testada no país.

