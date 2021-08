Vacinação evitou pelo menos 38 mil mortes por covid-19 na Alemanha

As variantes do novo coronavírus

Novas cepas podem ser mais perigosas

Mutações em vírus são comuns, mas a maioria delas não afeta a capacidade de transmissão ou de causar manifestações graves de doenças. No entanto, algumas mutações, como as presentes nas variantes do coronavírus originárias do Reino Unido, da África do Sul e do Brasil, podem torná-lo mais contagioso.