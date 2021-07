Uruguai vai oferecer terceira dose da Pfizer para quem tomou Coronavac

O Uruguai aprovou a aplicação de uma terceira dose de vacina contra a Covid-19 em pessoas inoculadas com Coronavac, desta vez com o imunizante da Pfizer, de acordo com anúncio feito nesta quarta-feira (28/07) pelo Ministério de Saúde Pública (MSP).

Segundo o MSP, a decisão vinha sendo estudada há várias semanas e foi tomada seguindo a recomendação da Comissão Nacional de Assessoria de Vacinas e o grupo criado com a finalidade de combater a pandemia do coronavírus.

A terceira dose será administrada de forma escalonada, e os inoculados devem ter tido um mínimo de 90 dias entre a segunda dose de Coronavac e a nova dose com a vacina da Pfizer. Será preciso fazer uma nova marcação pela internet ou pelo telefone, como aconteceu para receber as duas primeiras injeções, mas a agenda ainda não foi aberta.

Na terça-feira, o MSP já havia anunciado a aprovação de uma terceira e até quarta dose de vacina para pessoas com imunossupressão moderada e grave.

De acordo com o aplicativo móvel CoronavirusUy, até as 16h04 (local e de Brasília) 2.553.018 pessoas haviam recebido ao menos uma dose de vacina contra a Covid-19, ou 72,06% da população, enquanto 2.184.123 (61,65%) completaram o processo de imunização com duas injeções.

Os altos índices de imunização andam de mãos dadas com uma queda acentuada dos contágios, mortes e internações em terapia intensiva (UTI) por covid registrada desde junho.

O país de 3,5 milhões de habitantes registra até esta quarta-feira 2.404 casos ativos, uma queda significativa desde o pico alcançado no final de maio, quando chegou a ter cerca de 37 mil pessoas com a doença. Depois de permanecer por várias semanas como a nação com mais mortes diárias em relação à sua população, com um recorde de 79 mortes em 15 de abril, nos últimos sete dias apresenta uma média de seis mortes diárias.

Desde o começo da pandemia, o Uruguai relatou 380.793 casos de infecção pelo vírus SARS-CoV-2 e 5.941 mortes.

No Brasil, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou nesta quarta-feira que o governo encomendou uma pesquisa para avaliar a necessidade de uma possível terceira dose da vacina para quem tomou Coronavac.

O estudo, que vai ocorrer em parceria com a Universidade de Oxford, deve começar na semana que vem, com 1.200 participantes, e deve ser finalizado em novembro. A pesquisa também vai analisar a mistura de doses de diferentes laboratórios.

