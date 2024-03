Um em cada 5 alemães tem pouco interesse pela eleição na UE

Um em cada cinco alemães tem pouco interesse nas próximas eleições europeias, marcadas para junho, segundo uma pesquisa publicada nesta quinta-feira (21/03).

Os dados mostram que o interesse no pleito é menor entre os eleitores mais à direita no espectro político. Cerca de 21% dos partidários do partido de ultradireita Alternativa para a Alemanha (AfD) e 22% dos eleitores do bloco conservador formado por União Democrática Cristã (CDU) e União Social Cristã (CSU) demonstram pouco ou moderado interesse nas eleições da UE.

Apenas 3% dos partidários do Partido Verde não estão interessados nas próximas eleições, enquanto 16% dos eleitores do socialista A Esquerda e 10% dos entrevistados do Partido Social-Democrata (SPD) de centro-esquerda dizem o mesmo.

O levantamento entrevistou em fevereiro passado cerca de 5 mil pessoas, tendo sido realizado pelo instituto de pesquisa Civey e encomendado pela Fundação Heinrich Böll – ligada ao Partido Verde – e o think tank Progressives Zentrum.

Solução de crises em nível nacional ou da UE?

A principal questão para as próximas eleições para cerca de 75% dos entrevistados é a migração, seguida por segurança e defesa para 63% dos potenciais eleitores. Apesar dos contínuos protestos de agricultores em toda a UE, a agricultura ficou em sétimo lugar, com 30% entre os problemas que mais preocupam o eleitorado alemão.

As opiniões dos entrevistados diferiram no que se refere ao gerenciamento de situações de crise – parte importante da pesquisa.

Pouco mais da metade acredita que as crises atuais, como a guerra da Rússia em curso na Ucrânia, são mais bem tratadas em nível europeu. Enquanto 40% acreditam que a melhor maneira de lidar com elas é em nível nacional.

Opiniões sobre a forma de lidar com as crises varia bastante entre as diferentes preferências políticas. Enquanto 72% dos apoiadores da AfD apoiam soluções nacionais, 88% dos eleitores do Partido Verde querem soluções em nível europeu.

Entre eleitores do Partido Verde, SPD, A Esquerda e do liberal FDP, o interesse na eleição está acima do interesse do eleitor médio. Para eleitores da AfD e do bloco CDU/CSU, o interesse na eleição está abaixo da média.