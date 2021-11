Egon Bahr, veterano político do Partido Social-Democrata alemão (SPD). Ele atuou como chefe da chancelaria alemã e como ministro durante o governo dos chanceleres federais Willy Brandt e Helmut Schmidt.

Bahr, nascido em 1922 em Treffurt, no estado da Turíngia, era um dos homens de confiança do chanceler federal social-democrata Willy Brandt. Juntos foram articuladores da Ostpolitik na década de 1970, a política alemã que visava normalizar as relações da Alemanha Ocidental com os países do Leste Europeu e com a Alemanha Oriental.