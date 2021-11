Boletim de Notícias (22/06/21) - Segunda edição

Chanceler federal da Alemanha, Angela Merkel, mostra-se preocupada com avanço da variante delta do coronavírus e pede que a Uefa seja responsável e não permita jogos lotados no Reino Unido. Ouça este e outros destaques desta terça-feira, na segunda edição do Boletim de Notícias da DW Brasil.