UE não renova contrato com AstraZeneca para compra de vacina

A União Europeia (UE) não renovou o acordo com a farmacêutica AstraZeneca para o fornecimento de vacinas contra a covid-19, informou o comissário europeu para o Mercado Interno, Thierry Breton, após atrasos na entrega das doses. O contrato atual termina em junho.

"Não renovamos o pedido depois de junho. Veremos o que vai acontecer", disse o comissário à rádio francesa France Inter neste domingo (09/05).

Breton não descartou, porém, uma possível renovação do contrato em outro momento, e disse que a decisão de não renová-lo agora não significa necessariamente o fim das negociações com a AstraZeneca. "Não acabou. Espere e veja", afirmou.

Em abril, a Comissão Europeia lançou um processo judicial contra a empresa anglo-sueca por não respeitar seu contrato de fornecimento de vacinas à União Europeia e por não ter um plano "confiável" que garanta as entregas nos prazos determinados.

Segundo Breton, os atrasos nas entregas são a principal razão para a campanha de vacinação na UE ter tido um início mais lento nos primeiros meses do ano. Isso porque o laboratório deu preferência ao envio de doses para outros países, como Reino Unido e Israel.

No primeiro trimestre deste ano, a farmacêutica entregou ao bloco europeu apenas 30 milhões dos 120 milhões de doses prometidos no contrato.

"Tivemos um problema real com a AstraZeneca. Existe uma falta de confiança. Agora é, portanto, impossível comprar esta vacina", afirmou o comissário europeu de Justiça, Didier Reynders, em entrevista à emissora belga VRT neste domingo.

A Comissão Europeia, por sua vez, não fez qualquer declaração oficial sobre o contrato com a empresa. "Estamos mantendo todas as opções em aberto para se preparar para as próximas fases da pandemia, para o ano de 2022 e depois", disse um porta-voz.

Ligação com formação de coágulos

Ao informar a não renovação do contrato neste domingo, Breton negou que a decisão tenha sido influenciada por suspeitas de que, em casos extremamente raros, o imunizante possa causar coágulos sanguíneos. "É uma boa vacina", frisou o comissário.

A vacina da AstraZeneca, desenvolvida em parceria com a Universidade de Oxford, foi associada a um risco muito raro de formação de coágulos sanguíneos em pessoas vacinadas, especialmente em mulheres mais jovens, o que teria causado inclusive mortes.

Embora a Agência Europeia de Medicamentos (EMA) tenha afirmado que os benefícios da vacina superam quaisquer riscos, vários países europeus decidiram limitar seu uso apenas a grupos de idades mais avançadas. Na semana passada, a Alemanha anunciou que decidiu suspender essa restrição e que o imunizante poderá ser aplicado em adultos de todas as idades.

A vacina da AstraZeneca foi a grande aposta do governo brasileiro para a campanha de imunização e é uma das três atualmente em uso no Brasil. Segundo dados mais recentes do Ministério da Saúde, 25,7% das doses já aplicadas no Brasil foram da chamada vacina de Oxford, que, no país, não tem qualquer restrição de idade.

Vacinação avança na Europa

Na entrevista concedida neste domingo, o comissário Breton afirmou estar "absolutamente certo" de que os problemas de abastecimento acabaram e que a União Europeia terminará 2021 com uma capacidade de produzir mais de 3 bilhões de vacinas por ano.

Segundo ele, graças ao aumento da produção, o bloco comunitário poderia cumprir a meta de ter 70% de sua população vacinada até meados de julho.

No sábado, a Comissão Europeia anunciou um novo contrato com a Pfizer e a Biontech para a compra de mais 1,8 bilhão de doses de sua vacina contra a covid-19 entre 2021 e 2023.

O novo acordo, além dos 600 milhões de doses já garantidos, visa fornecer ao bloco europeu – com uma população estimada em 450 milhões de pessoas – vacinas suficientes para segundas doses, bem como doses extras para doações e revenda a outros países.

Breton afirmou que essas doses deverão custar mais caro do que as primeiras compras com a Pfizer-Biontech, mas que esse aumento no preço se justifica pela necessidade de pesquisas extras sobre o imunizante e possíveis mudanças nos equipamentos industriais.

ek/lf (AFP, Reuters, DPA, Efe)