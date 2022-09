Sociedade Ucrânia

Ucrânia exige indenização de US$ 300 bilhões da Rússia

há 34 minutos há 34 minutos

Kiev quer alcançar uma resolução na ONU para lançar as bases de um mecanismo internacional de compensação ao país arrasado pela invasão. Valor corresponde aos ativos congelados do Banco Central russo pelas nações do G7.