Twitter processa Elon Musk por violar acordo de compra

Após empresário anunciar que desistiu de adquirir a plataforma, empresa entra com ação para forçá-lo a manter acordo de 44 bilhões de dólares. "Musk aparentemente acredita ser livre para mudar de ideia", diz processo.

O empresário Elon Musk foi processado pelo Twitter nesta terça-feira (12/07) por violação do acordo de compra da empresa de mídia social no valor de 44 bilhões de dólares. Na ação, a companhia pede a um tribunal de Delaware, nos Estados Unidos, que obrigue o bilionário a concluir a aquisição.

"Tendo montado um espetáculo público para colocar o Twitter em jogo e tendo proposto e depois assinado um acordo de fusão favorável ao vendedor, Musk aparentemente acredita que ele – ao contrário de todas as outras partes sujeitas à lei contratual de Delaware – é livre para mudar de ideia, danificar a empresa, interromper suas operações, destruir o valor do acionista e ir embora", diz o processo.

A ação dá início ao que promete ser uma das maiores batalhas legais da história de Wall Street, envolvendo um dos empresários mais emblemáticos do mundo dos negócios, dono de empresas como a Tesla e a SpaceX , além de ser o homem mais rico do mundo.

Na sexta-feira passada, Musk anunciou que estava rescindindo o acordo com o Twitter porque a empresa teria violado o contrato ao não responder aos pedidos de informação sobre o número de contas falsas na plataforma, fundamental para o desempenho de seu negócio.

Musk alegou ainda que o Twitter também violou o acordo quando demitiu dois gerentes de alto escalão e dispensou um terço da equipe de aquisição de talentos.

Agora com a rescisão, o processo judicial acusa o empresário de "uma longa lista" de violações do acordo de fusão que "lançaram uma mortalha sobre o Twitter e seus negócios".

As ações da empresa despencaram para 34,06 dólares nesta terça-feira, bem abaixo dos 54,20 dólares oferecidos por Musk para adquirir a rede social.

O Twitter chamou as razões mencionadas por Musk de "pretexto" sem mérito e disse que sua decisão de rescindir o acordo teve mais a ver com um declínio no mercado de ações, que atingiu principalmente empresas de tecnologia.

As ações da Tesla, principal fonte da fortuna de Musk, perderam 30% de seu valor desde que o acordo foi anunciado e fecharam nesta terça-feira a 699,21 dólares.

Especialistas jurídicos disseram que, com base nas informações que são públicas, o Twitter parece ter vantagem no processo, devido à maneira como Musk negociou o acordo, recusando-se a fazer a diligência pré-fusão tradicional.

Negociação polêmica

No fim de abril, o conselho de administração do Twitter aprovou a oferta pública de compra da empresa feita por Musk, que assumiria a companhia integralmente e fecharia seu capital. O Twitter é uma empresa aberta, com ações negociadas em bolsa, desde 2013.

O empresário disse que pretendia pagar aos acionistas 54,20 dólares por ação – o equivalente a cerca de 44 bilhões de dólares.

Mas em 13 de maio, Musk suspendeu temporariamente a compra, ameaçando interromper o negócio se a rede social não mostrasse provas de que contas de spam e bots eram menos de 5% dos usuários que veem publicidade no serviço de mídia social.

Após o anúncio, as ações da plataforma caíram mais de 17%, para 37,10 dólares, até então o nível mais baixo desde que Musk anunciou que pretendia comprar a rede social.

No fim de maio, acionistas do Twitter abriram então um processo contra Musk por manipulação de mercado, acusando o bilionário de agir para baixar o preço das ações da empresa a fim de possivelmente negociar um desconto em sua oferta para comprar a companhia ou mesmo abandonar o negócio.

No mês passado, o Twitter permitiu que Musk acessasse seu "firehose", um repositório de dados brutos de centenas de milhões de tweets diários.

